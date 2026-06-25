Το ενεργειακό deal των 9 δισ. δολ. και η αμερικανική «απόβαση» στην Aktor, οι ελληνικές τράπεζες συγκλίνουν με τις ευρωπαϊκές και το deal ΓΕΚ με Rheinmetall

Ενέργεια(1): Mε deal 9 δισ. δολ. βάζει την Ελλάδα στο επίκεντρο του αμερικανικού LNG. Η κοινοπραξία των AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας (Atlantic SEE LNG Trade), με αιχμή μια συμφωνία 20ετούς διάρκειας με την αμερικανική Venture Global, συνολικής αξίας 9 δισ. δολαρίων για την πώληση 1,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως από τις ΗΠΑ μέσω Ελλάδας στην Αλβανία και τη Βοσνία, αναδεικνύει τη στρατηγική διάσταση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα και επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου φυσικού αερίου προς τη ΝΑ Ευρώπη. Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν μακροπρόθεσμες συμφωνίες, με τις χώρες που διαθέτει η Atlantic See Μνημόνια Συνεργασίας, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ενώ συζητήσεις γίνονται και για συμφωνίες με Ουγγαρία και Βόρειο Μακεδονία. Τα Μνημόνια Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με την Ουκρανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία αναμένεται να εξελιχθούν σε οριστικές συμφωνίες έως το τέλος του έτους.

Ενέργεια(2): Την ίδια ώρα αρχίζει να διαφαίνεται ένα νέο γεωπολιτικό deal του Ομίλοι Aktor. Αντιπροσωπεία του αμερικανικού κρατικού αναπτυξιακού οργανισμού U.S. International Development Finance Corporation (DFC) βρέθηκε στην Ελλάδα, με στόχο τη διερεύνηση επενδύσεων στις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Η ίδια η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιβεβαίωσε τη συνάντηση της αμερικανικής αποστολής με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρο Εξάρχου και ανέφερε : «Η επίσκεψη της DFC υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ να συνεργαστούν με τους Έλληνες εταίρους τους σε στρατηγικά έργα.» Το DFC αποτελεί τον αναπτυξιακό χρηματοδοτικό βραχίονα της αμερικανικής κυβέρνησης. Παρέχει χρηματοδότηση, εγγυήσεις και επενδυτικά κεφάλαια σε έργα στρατηγικής σημασίας, με αιχμή τομείς όπως η ενέργεια, οι κρίσιμες υποδομές, οι ψηφιακές υποδομές και η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Στουρνάρας: Η τρίτη ορκωμοσία του Γιάννη Στουρνάρα ως Διοικητή της ΤτΕ, χθες, σηματοδοτεί τη συνέχιση της θητείας του και το μήνυμα θεσμικής και οικονομικής σταθερότητας. Ο Γ. Στουρνάρας τόσο από τη θέση του υπουργού Οικονομικών (Ιούλιος 2012- Ιούνιος 2014), αλλά κυρίως από τη θέση διοικητή της ΤτΕ την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα συνέβαλε στο να κρατηθεί όρθια η χώρα. Η ανανέωση της θητείας, ενισχύουν το πλαίσιο συνέχειας στη νομισματική πολιτική και στην εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ελληνική οικονομία, την ελληνική χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

ΤτΕ- Τράπεζες (1): Οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε νέα φάση ανάπτυξης με ισχυρά θεμελιώδη, σύμφωνα με την ΤτΕ. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) διαμορφώθηκε στο 10,7%, παραμένοντας σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 14,9%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου παρέμεινε κοντά στο 20%, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα των τραπεζών να απορροφήσουν εξωτερικούς κραδασμούς. Ιδιαίτερη επιτυχημένη είναι η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές. Το 2025 αντλήθηκαν 2,7 δισ. μέσω εκδόσεων τίτλων AT1 και 0,9 δισ. μέσω Tier II ομολόγων, ενώ το 2026 συνεχίζεται η δυναμική πρόσβαση στις αγορές. Μέσω έκδοσης πράσινων ομολόγων αντλήθηκαν 1,2 δισ. από τις αρχές του έτους.

ΤτΕ- Τράπεζες (2): Η ρευστότητα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) παρέμεινε στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 187,7%, σημαντικά υψηλότερα τόσο από τις εποπτικές απαιτήσεις όσο και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Παράλληλα, ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 72,5%, έναντι περίπου 100% στις τράπεζες της Ευρωζώνης, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη καταθετική βάση και τη δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης της οικονομίας. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαθέτουν πλέον αξιολογήσεις στην κατηγορία BBB+, μόλις μία βαθμίδα χαμηλότερα από την κατηγορία Α, εξέλιξη που μειώνει το κόστος χρηματοδότησης και διευρύνει τη βάση των διεθνών επενδυτών.

Alpha Bank: Θετικές είναι οι προοπτικές της Alpha Bank σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings, διατηρώντας την αξιολόγηση της τράπεζας στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές. Στηρίζει την εκτίμησή του στην ισχυρή παρουσία της τράπεζας στην ελληνική αγορά, στη βελτίωση της κερδοφορίας της και στην ισχυρή κεφαλαιακή της βάση. Ειδική αναφορά γίνεται στις συμφωνίες για τις Alpha Trust, Flexfin, AXIA και AstroBank, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ενδυναμώσουν περαιτέρω τη θέση του ομίλου σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η διαχείριση περιουσίας, η επενδυτική τραπεζική και η κυπριακή αγορά.

Μεταναστευτικό: «Κέντρα επιστροφής» (return hubs) σε χώρες εκτός ΕΕ για τη διαχείριση μεταναστών στους οποίους έχει απορριφθεί το δικαίωμα παραμονής στην Ευρώπη, σχεδιάζουν η Ελλάδα, Δανία, Αυστρία, Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία, σύμφωνα με το έγκυρο Politico. Τα κέντρα αυτά θα φιλοξενούν άτομα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί, με πιθανούς προορισμούς τη Ρουάντα και το Ουζμπεκιστάν. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στοχεύει στην ολοκλήρωση των πρώτων συμφωνιών εντός του 2026, ώστε οι δομές να λειτουργήσουν από το 2027.

ΓΕΚ- Rheinmetall: Σε συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) που υπέγραψαν οι δύο πλευρές το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Rheinmetall προχωρούν στη σύναψη μακροπρόθεσμης, στρατηγικής δεσμευτικής συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή συνδυάζει την ηγετική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις κρίσιμες υποδομές, την ενέργεια και τα σύνθετα βιομηχανικά συστήματα στη Ν. Α Ευρώπη με το διεθνούς κλάσης χαρτοφυλάκιο επίγειων συστημάτων και αμυντικών τεχνολογιών της Rheinmetall. Στόχος είναι η υποστήριξη των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων με δυνατότητες αιχμής, βασιζόμενες, μεταξύ άλλων, σε νέα τακτικά επίγεια συστήματα, καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων μέσων με παράλληλη υποστήριξη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους.

Υ.Γ(1): Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι γνωστός για την επικοινωνιακή του δεινότητα, συνδυάζοντας την τεχνοκρατική του επάρκεια με άμεσο πολιτικό λόγο, αλλά δεν του το ΄χα ότι είναι και ατακαδόρος. Σχολιάζοντας, χθες, την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη πέταξε την ατάκα: «Στον ανταγωνισμό σου με τον Τσίπρα, είσαι έτοιμος να εισβάλεις στο Νομισματοκοπείο».

Υ.Γ(2): Η αντίδραση της Καρυστιανού για τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις: Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν). Να σπείρουν την διχόνοια. Παλαιοκομματικές δικαιολογίες. Ο έμπειρος Ανδρέας Δρυμιώτης είχε προβλέψει ότι η Μαρία Καρυστιανού θα έχει την τύχη του Κασσελάκη. Λέτε;