Θα «τρέξουν» 10 μεγάλα projects σε 18 μήνες, 4 τρισ. δολ. «ψάχνουν» εξαγορές, νέος θίασος, ίδιες παραστάσεις, το Brexit και το Grexit, στα 5 δισ. τα κέρδη των τραπεζών

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο μετατρέπεται το Υπερταμείο με προσδοκία να αποτελέσει καταλύτη στην ανάπτυξη της χώρας. Με επενδυτικό pipeline 10 δισ. ευρώ και τουλάχιστον 10 μεγάλα projects που θα «τρέξουν» παράλληλα στους επόμενους 18 μήνες, το Υπερταμείο επιδιώκει να περάσει σε ρόλο ενεργού επενδυτή, δίνοντας έμφαση στις υποδομές, τις θυγατρικές του και κυρίως στη νέα οικονομία. Τουλάχιστον 10 μεγάλα επενδυτικά project θα εξελίσσονται παράλληλα από το Υπερταμείο στους επόμενους 18 μήνες, καθώς ο Οργανισμός φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην μόχλευση των επενδύσεων που θα κάνουν την διαφορά στην ελληνική οικονομία την επόμενη 5ετία υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, μιλώντας στο 3ο ετήσιο συνέδριο Growthfund Investor Summit 2026.

Διεθνή κεφάλαια: Για να αντιληφθούμε πόσα κεφάλαια «κυκλοφορούν» διεθνώς αρκεί να αναφέρουμε τη δήλωση του προέδρου της BC Partners για την Ευρώπη, Ν. Σταθόπουλου, μιλώντας στο 3ο ετήσιο συνέδριο Growthfund Investor Summit 2026: Κεφάλαια 4 τρισ. δολαρίων προς διάθεση για εξαγορές έχουν τα private equity funds διεθνώς σήμερα, ενώ περισσότερες από 32.000 επιχειρήσεις, συνολικής αξίας 3,5 τρισ. δολαρίων, οδεύουν προς πώληση, καθώς οι επενδυτές αναζητούν διέξοδο για να ρευστοποιήσουν τις συμμετοχές τους.

ΕΛΑΣ: Η θυμηδία προκαλούν οι τοποθετήσεις στελεχών του ΕΛΑΣ για τη φορολογία, επανάφερε στα social media την ατάκα του Κώστα Βουτσά «έχω και κότερο πάμε μία βόλτα;». Για να σταματήσουν την κωμωδία στο κόμμα αποφάσισαν να μην ξαναμιλήσει κανείς για το οικονομικό πρόγραμμα. Το ωραίο είναι ότι η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ κ. Κουφονικολάκου «έσβησε» ακόμη και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ρωτήθηκε στο Mega για το μέτρο που είχε εξαγγείλει ο κ. Τσίπρας για αύξηση 500 ευρώ σε μισθούς γιατρών και νοσηλευτών. Απάντησε: «Πράγματι το είπε ο κ. Τσίπρας αυτό, θα το δούμε όμως… Πρέπει να ξέρουμε τα έσοδα πρώτα του κράτους και τα επίσημα στοιχεία. Με κοστολογημένο πρόγραμμα θα απαντήσουμε στις ανάγκες της κοινωνίας».! Νέος θίασος, ίδιες παραστάσεις….

Brexit- Grexit: Στις 23 Ιουνίου 2016, οι βρετανοί ψηφοφόροι επέλεξαν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην ξεχνιόμαστε ότι το 2015 φθάσαμε κοντά στο Grexit, ας δούμε τι έγινε με το Brexit, δέκα χρόνια μετά: το κόστος για την βρετανική οικονομία ανέρχεται στα 240 δισ. στερλίνες, απώλεια τουλάχιστον 21.000 ευρώ ανά Βρετανό πολίτη και μείωση των επενδύσεων κατά 18% με απώλεια δύο εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Εμείς σε περίπτωση Grexit, σύμφωνα με το σχέδιο της Ε.Ε με τίτλο «Κωδικός Αλβανία» το οποίο είχε καταρτιστεί για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ (παρουσιάστηκε στο «Χιλιοστό») μέσα σε μία ημέρα θα έχανε από 60 έως 80% της αξίας του!. Αυτό αναφερόταν στο σχέδιο της Ε.Ε με τίτλο «Κωδικός Αλβανία» το οποίο είχε καταρτιστεί για το ενδεχόμενο Grexit. Και βεβαίως το δημόσιο χρέος μας θα εκτοξευθεί στην… στρατόσφαιρα! Με ένα δημόσιο χρέος 400 δισ. και επιτόκια 25% κάθε χρόνο, θα χρειαζόμασταν έσοδα δυο προϋπολογισμών προ κρίσης μόνο για τους τόκους.

Τράπεζες: Τη θετική της στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες επαναλαμβάνει η Piraeus Securities, εκτιμώντας ότι ο κλάδος εξακολουθεί να συνδυάζει ισχυρή κερδοφορία, υψηλές διανομές προς τους μετόχους και ελκυστικές αποτιμήσεις. Σημειώνει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες και η Κύπρου για το σύνολο του 2026 θα παρουσιάσουν καθαρή κερδοφορία κοντά στα 5 δισ. Το 2025, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 4,7 δισεκ., έναντι κερδών 4,2 δισεκ. το 2024. Δίνει τιμές στόχους στα €5,50 για την Alpha Bank, στα €5,20 για τη Eurobank, στα €17,70 για την Εθνική και στα €10,40 για την Κύπρου.

ΔΕΗ: Τον τριπλασιασμό των καθαρών κερδών της ΔΕΗ έως το 2030, στα 1,5 δισ. από 0,45 δισ. το 2025, έθεσε ως στόχο ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης παρουσιάζοντας στη Γ.Σ το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας 2026-2030 που περιλαμβάνει επενδύσεις 24,2 δισ. Στο σύνολο της περιόδου από το 2019 έως σήμερα, η συνολική απόδοση για τους μετόχους φτάνει το +866%, έναντι +113% για τον δείκτη EuroStoxx Utilities (αύξηση της τιμής της μετοχής όσο και στην επανέναρξη διανομής μερίσματος από το 2024 και μετά). Το 2026 αποτελεί ιστορικό ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται η απολιγνιτοποίηση και η ΔΕΗ καθίσταται εταιρεία απαλλαγμένη από λιγνίτη, νωρίτερα από πολλούς μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους.

Metlen: Η επενδυτική τράπεζα Berenberg διατηρεί σύσταση Buy και τιμή-στόχο 55 ευρώ για τη μετοχή της Metlen (χθεσινό κλείσιμο 42,08 ευρώ), βλέποντας σημαντική αύξηση κερδοφορίας από Ενέργεια και Μέταλλα, ενώ η Άμυνα αποτελεί πρόσθετη πηγή αξίας. Η γερμανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά τις προοπτικές του ομίλου, τονίζοντας ότι η συνεπής υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση της αποτίμησης της μετοχής τα επόμενα χρόνια. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι αναλυτές προβλέπουν έσοδα 3,7 δισ., EBITDA 536 εκατ. και κέρδη ανά μετοχή 1,96 ευρώ.

ΑΒΑΞ: O Κωνσταντίνος Κουβαράς της ΑΒΑΞ που έφυγε από ζωή, δεν ήταν μόνο συνιδρυτής της εταιρείας το 1986, αλλά ήταν και ηγετική φυσιογνωμία στο χώρο των κατασκευών. Συνιδρυτής της Τεχνικής Εταιρίας ΑΒΑΞ Α.Ε. το 1986, ο Κωνσταντίνος Κουβαράς υπηρέτησε ανελλιπώς επί 40 χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, ενώ από το 2020 ήταν εκτελεστικός Αναπληρωτής Προέδρου του Δ.Σ. του Ομίλου. Ήταν μέλος του Δ.Σ. της «Αττικής Οδού» και των «Αττικών Διαδρομών» από την ίδρυσή τους. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΤΕΑΤ από 2010 έως το 2013. Νωρίτερα, επί τρεις συνεχείς θητείες (1997 – 2005) ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΤΕΗΤ.

Υ.Γ: Ιρανή τραγουδίστρια καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα επειδή είχε τραγουδήσει χωρίς χιτζάμπ. Αυτό το καθεστώς υποστηρίζουν οι αριστεροί και όχι μόνο στη χώρα μας.