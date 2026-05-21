Οι ρυθμοί ανάπτυξης των πωλήσεων ευημερούν, αλλά μήπως οι Έλληνες παραμένουν ανασφάλιστοι;

Οι ρυθμοί αύξησης των ασφαλίστρων που δημοσίευσε η ΕΑΕΕ για το α’ τρίμηνο του 2026 ευημερούν, αυξημένα κατά 16% τα ασφάλιστρα, αλλά μήπως οι Έλληνες παραμένουν ανασφάλιστοι;

Αν αυτό συμβαίνει, τι φταίει γι’ αυτό; Θα συζητηθούν κάποια τέτοια θέματα έστω και στο περιθώριο του συνεδρίου της Ύδρας;

Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα της ΕΑΕΕ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (ζωής και γενικών) του α’ τριμήνου 2026 αυξήθηκε κατά 16,1%! Διόλου άσχημο ποσοστό αύξησης ασφαλίστρων!

Δείτε εδώ https://www.nextdeal.gr/asfalistikes-eidiseis/idiotiki-asfalisi/151857/eaee-161-synolo-paragogis-asfaliseon-ianoyarioy

Ας αναρωτηθούμε όμως αν η σημαντική αύξηση της παραγωγής των ασφαλίστρων συμβαδίζει και με την συνολική αύξηση του αριθμού των πελατών της Ελληνικής αγοράς και την αύξηση της κάλυψης των ασφαλιστικών αναγκών των κατοίκων της Ελλάδας!

Και ιδιαιτέρως τώρα που πλησιάζει και το μεγάλο συνέδριο της Ύδρας, όπου θα συζητηθεί εκτενώς το θέμα της ανάπτυξης της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς!

Ας αναρωτηθούμε αν η κατά 16% συνολική αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων του α’ 3μήνου συμβαδίζει με ανάλογη αύξηση του ασφαλιστικού πελατολογίου της Ελλάδας και με την ανάλογη αύξηση της κάλυψης των ασφαλιστικών κενών των Ελλήνων.

Με αυτή την κατά 16% αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων αρχίσαμε να καλύπτουμε κάποια από τα 8 στα 10 ανασφάλιστα σπίτια που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα και ασφαλίσαμε κάποιους από τους σχεδόν 9 εκατομμύρια ανασφάλιστους για την υγεία τους Έλληνες;

Θα συζητηθούν στην Ύδρα κάποια απ’ αυτά τα θέματα, έστω και στο περιθώριο του συνεδρίου;

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.



Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)



Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.