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ΕΑΕΕ: Κατευθυντήριες Γραμμές για την υπεύθυνη Επένδυση με την έγκριση του PRI των Ηνωμένων Εθνών

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Nextdeal newsroom
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Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) διαβιβάζει κείμενο «Κατευθυντήριων Γραμμών για την Υπεύθυνη Επένδυση», το οποίο εκπονήθηκε από την Επιτροπή Sustainability από κοινού με τις υπηρεσίες της ΕΑΕΕ.

Το κείμενο αυτό αποτυπώνει με σαφήνεια τη στρατηγική σημασία που αποκτούν τα θέματα βιωσιμότητας για τον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο, αναδεικνύοντας παράλληλα τον πολυδιάστατο ρόλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ως θεσμικών επενδυτών, διαχειριστών κινδύνων και παραγόντων σταθερότητας της οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, στη συμβολή τους στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και σταθερότητα των επενδύσεων, καθώς και στην ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης και τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές.

Το κείμενο έχει αξιολογηθεί και ελεγχθεί από το PRI (Principles for Responsible Investment), του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού για θέματα υπεύθυνης επένδυσης, ο οποίος υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη (United Nations). Η ΕΑΕΕ συμμετέχει στον εν λόγω οργανισμό από το 2024. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσδίδει ιδιαίτερη αξία και διεθνή αναγνώριση στην πρωτοβουλία αυτή.

Σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας του κειμένου είναι αποκλειστικά ενημερωτικός και υποστηρικτικός και δεν αποσκοπεί στη δημιουργία νομικών δεσμεύσεων για τις εταιρίες-μέλη.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία του ασφαλιστικού κλάδου, η οποία ενισχύει την εξωστρέφεια της αγοράς και αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης επένδυσης για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, προγραμματίζεται να αξιοποιηθεί και επικοινωνιακά μέσα από σχετικές δράσεις προβολής και ανάδειξης του έργου της αγοράς.

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο της ΕΑΕΕ με τις Κατευθυντήριες Γραμμές

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ΕΑΕΕ επένδυση PRI Ηνωμένα Έθνη

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