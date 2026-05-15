ΕΑΕΕ: Στροφή στα επενδυτικά συνδεδεμένα ασφαλιστικά προϊόντα το 2025, μείωση στις παραδοσιακές ατομικές ασφαλίσεις ζωής

Σύμφωνα με την έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τις ασφάλειες ζωής το 2025, στο πλήθος των ατομικών συμβολαίων καταγράφονται διαφοροποιημένες τάσεις μεταξύ των βασικών κατηγοριών ασφάλισης ζωής την περίοδο 2024-2025.

Στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής, ο αριθμός των συμβολαίων διαμορφώθηκε σε 1.310.131 το 2024, έναντι 1.241.809 το 2025, σημειώνοντας μείωση 5,2%.

Αντίθετα, στις ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, καταγράφηκε σημαντική αύξηση, με τα συμβόλαια να ανέρχονται σε 495.732 το 2024 και να αυξάνονται σε 576.663 το 2025, παρουσιάζοντας άνοδο 16,3%.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη μετατόπιση μέρους της ζήτησης προς επενδυτικά συνδεδεμένα ασφαλιστικά προϊόντα, σε ένα περιβάλλον αυξημένου ενδιαφέροντος για αποταμιευτικές και επενδυτικές λύσεις.