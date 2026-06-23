Νέα σχέδια από τον όμιλο ΙΑΣΩ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα 23.06.26 ο Φάκελος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και των σχεδίων Μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τα Ο.Τ. 1083 & 1086 ιδιοκτησίας του ομίλου ΙΑΣΩ στον Δήμο Αμαρουσίου.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσιεύθηκαν τα εξής:

«Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. δ/νση: Πανόρμου 2, 11523, Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) σε ιδιωτικό ακίνητο του ομίλου «ΙΑΣΩ» στο Δήμο Αμαρουσίου Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα (Περιφέρειας Αττικής), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του αρθ. 7 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.2006 ΚΥΑ (Β’ 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει:

α) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του θέματος, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 114 73, Αθήνα, [email protected] ), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (σύμφωνα με την παρ. 4.2.3 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/28.8.2006 – Β΄ 1225 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/15.04.2022 – Β΄ 1923 Απόφαση και ισχύει).

β) Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος της Σ.Μ.Π.Ε. με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία βρίσκεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Πανόρμου 2, 115 23, Αθήνα), προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

γ) Ο φάκελος και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου από τις 23 Ιουνίου του 2026.»

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, για τη δημιουργία μονάδας Περίθαλψης υπερτοπικής κλίμακας και στρατηγικής σημασίας, που θα συμπληρώσει τις υφιστάμενες υποδομές Περίθαλψης του Ομίλου ΙΑΣΩ.

Στη ΣΜΠΕ αναφέρεται ότι το ΙΑΣΩ ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 1996 και είναι, η μεγαλύτερη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα, συμπλήρωσε 28 χρόνια ζωής, αφοσίωσης, φροντίδας και εξειδίκευσης. Το ΙΑΣΩ όλα αυτά τα χρόνια διατηρεί την ηγετική του θέση αποτελώντας το Νο1 Μαιευτήριο με τις περισσότερες γεννήσεις στη χώρα με εκατομμύρια γυναίκες να έχουν εμπιστευτεί τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του.

Επί 28 χρόνια η φροντίδα της γυναίκας είναι για το ΙΑΣΩ το Α και το Ω. Οι πρωτιές σε εγχώριο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, η αναγνώριση ως «Κορυφαίο Νοσοκομείο», οι πολυάριθμες βραβεύσεις, η καινοτομία, το υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών, η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη αποδεικνύουν την αξιοπιστία και τη μεγάλη δυναμική του ΙΑΣΩ. Επιπλέον, το ΙΑΣΩ ως Ιδιωτικό Μαιευτικό / Γυναικολογικό νοσοκομείο έρχεται πρώτο σε top of mind awareness και πρώτο σε επισκεψιμότητα και προτίμηση από το γυναικείο κοινό σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας αγοράς που πραγματοποίησε η Alternative τον Ιανουάριο του 2021. Το ΙΑΣΩ, προσφέρει μία μοναδική εμπειρία σε όλο το ταξίδι της μητρότητας, έχοντας εμπλουτίσει τις υπηρεσίες του σε όλα τα επίπεδα, σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον έχοντας ταυτιστεί σαν προορισμός με το θαύμα της ίδιας της ζωής βασιζόμενο στο τρίπτυχο επιστημονικό προσωπικό – προηγμένη τεχνολογία – και επιχειρησιακή αριστεία. Το ΙΑΣΩ, εξελίσσεται δυναμικά, διανύοντας μία εποχή μεγάλης ανάπτυξης. Η εξαιρετική του πορεία συνεχίζεται με σημαντικά έργα και επενδύσεις, που αφορούν και στην ανάπτυξη υπηρεσιών Γενικής Κλινικής με παράλληλη αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεων του και αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής. Επιπλέον, διακεκριμένοι επιστήμονες έχουν εμπλουτίσει το δυναμικό του διευρύνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες ιατρικές ειδικότητες προσφέροντας ακόμα πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κάθε ασθενή. Ο όμιλος ΙΑΣΩ, σύμφωνα με την εταιρική παρουσίαση του Ομίλου για το 2023, περιλαμβάνει 3 υπερσύγχρονες μονάδες υγείας: • ΙΑΣΩ Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική (στο Μαρούσι) • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική (στο Χολαργό) • ΙΑΣΩ Παίδων (στο Μαρούσι) • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας (στη Λάρισα) Αυτά που χαρακτηρίζουν τον όμιλο είναι: ⁃ -Υψηλή Ποιότητα Υπηρεσιών ⁃ -Κορυφαίο Επιστημονικό Προσωπικό ⁃ -Άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό ⁃ -Iατροτεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής ⁃ -Εφαρμογή Πρωτοποριακών Μεθόδων & Τεχνικών ⁃ -Έμφαση στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία ⁃ -Κάλυψη όλου του φάσματος των Διαγνωστικών, Εργαστηριακών & θεραπευτικών υπηρεσιών ⁃ -Εξωτερικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων ⁃ -Ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και θεραπεία 24 ώρες το 24ωρο. Ο όμιλος ΙΑΣΩ έχει συνολικά (σύμφωνα με την εταιρική παρουσίαση του Ομίλου για το 2023) 105 βραβεία και διακρίσεις. Συγκεκριμένα 20 βραβεία για το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΙΑΣΩ «Δίπλα σας», 54 βραβεία για την ΙΑΣΩ Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική, 25 βραβεία για το ΙΑΣΩ Παίδων και 6 βραβεία για το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική.