ΒΙΑΝΕΞ: Επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ στην Πάτρα για νέο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης

Με την παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας, θεσμικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα τα εγκαίνια και ο Αγιασμός του νέου Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, τον οποίο τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών. Η νέα επένδυση, ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, αφορά πρότυπες εγκαταστάσεις άνω των 3.000 τ.μ. και εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της έρευνας, της παραγωγής και της καινοτομίας στον κλάδο του φαρμάκου.



Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τόνισε ότι η εταιρεία βρίσκεται στην Πάτρα από το 1999, στηρίζοντας σταθερά την τοπική κοινωνία και δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Όπως είπε, το νέο Κέντρο αποτελεί «το επόμενο βήμα» για τη ΒΙΑΝΕΞ, καθώς βάζει τη Δυτική Ελλάδα στον διεθνή χάρτη της καινοτομίας. Αναφέρθηκε στις τεχνολογίες αιχμής που αξιοποιούνται για την ανάπτυξη φαρμακοτεχνικών μορφών, όπως δισκία, κάψουλες, ενέσιμα και πόσιμα διαλύματα, αλοιφές και κρέμες, ενώ σημείωσε ότι το Κέντρο υποστηρίζεται από προηγμένα συστήματα καθαρών χώρων, ελέγχου και ιχνηλασιμότητας. Υπογράμμισε επίσης ότι αναπτύσσονται ήδη περισσότερα από 20 νέα σκευάσματα, ενώ η μονάδα στελεχώνεται από 21 εργαζομένους υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος



Ο αντιπρόεδρος του ομίλου και αντιπρόδρος του ΣΦΕΕ, Κωνσταντίνος Παναγούλιας παρουσίασε τη στρατηγική της ΒΙΑΝΕΞ, η οποία στηρίζεται στη δραστηριοποίηση στον ευρύτερο χώρο της υγείας, στη γεωγραφική επέκταση, στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και στην επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως ανέφερε, η Πάτρα αποτελεί για τον Όμιλο τη δεύτερη σημαντική βάση, πέραν της Αττικής, καθώς διαθέτει ισχυρό πανεπιστημιακό και επιστημονικό υπόβαθρο.

Ο αντιπρόεδρος του ομίλου και αντιπρόδρος του ΣΦΕΕ, Κωνσταντίνος Παναγούλιας



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο επενδυτικό clawback, το οποίο χαρακτήρισε βασικό καταλύτη για τις επενδύσεις του κλάδου, ζητώντας όμως τη βελτίωσή του. Πρότεινε αύξηση των διαθέσιμων πόρων, διαχωρισμό προϋπολογισμών παραγωγής και R&D, απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης επενδύσεων, διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών σε κλινικές μελέτες, τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη μετάβαση και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και επέκταση του μηχανισμού σε συμπληρώματα διατροφής, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κτηνιατρικά φάρμακα και καλλυντικά.



Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη νέα μονάδα «πολύ σπουδαία» για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη επένδυση, αλλά για ένα βήμα που συνδέει την Πάτρα και την Ελλάδα με τον διεθνή ανταγωνισμό της καινοτομίας. Αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την οικονομία, σημειώνοντας ότι τα φάρμακα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας και ότι η Ελλάδα έχει κατορθώσει να διατηρεί ισχυρή παραγωγική παρουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης



Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στο επενδυτικό clawback, το οποίο, όπως είπε, θεσπίστηκε το 2019 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα αναπτυξιακά εργαλεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, με δημόσιους πόρους και κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν κινητοποιηθεί επενδύσεις που ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην έρευνα, τη βιομηχανία και την καινοτομία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, όπως η αύξηση των τιμών στα φθηνά φάρμακα, το «σπάσιμο» του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και οι παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την οδηγία σχετικά με τη διαχείριση υγρών αποβλήτων.



Απαντώντας στις προτάσεις του Κωνσταντίνου Παναγούλια για το επενδυτικό clawback, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι, στο μέτρο που τον αφορά, θα συνηγορήσει θετικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κύρια αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ειδικά για τον χρόνο ολοκλήρωσης των επενδυτικών προγραμμάτων, ανέφερε ότι το όριο μπορεί να φτάσει έως την τριετία, ενώ χαρακτήρισε εφικτή τη μετάβαση από το σημερινό πλαίσιο του ενάμιση έτους σε μεγαλύτερη διάρκεια, εφόσον υπάρξει σχετική κυβερνητική απόφαση.



Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Θεόδωρος Τρύφων, ο οποίος χαρακτήρισε την επένδυση σημαντική για την περιφερειακή ανάπτυξη, την παραγωγική αυτάρκεια και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές. Όπως είπε, η ΒΙΑΝΕΞ αποδεικνύει ότι οι ελληνικές οικογενειακές φαρμακοβιομηχανίες μπορούν, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, να επενδύουν, να παράγουν και να στηρίζουν την ελληνική οικονομία.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Θεόδωρος Τρύφων

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Κωστή Σπύρου