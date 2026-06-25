Ορκωμοσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα

Ορκίστηκε χθες, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 15.30, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη, ο Γιάννης Στουρνάρας ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μετά τη σημερινή ορκωμοσία, η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής: