Στουρνάρας: Όχι σε..καρσιλαμάδες, το παγκόσμιο κύπελλο θα κατακτήσει(;) η Ολλανδία, το αριστερό φορολογικό…αμόκ, το σχέδιο να γίνει η Αθήνα χρηματοοικονομικός κόμβος και το άλμα της βιομηχανίας

Στουρνάρας: Ισχυρό το μήνυμα Στουρνάρα, με πολλούς αποδέκτες, την ώρα που ο λαϊκισμός στην πολιτική σκηνή επιστρέφει: «Μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε καρσιλαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές και αρχίσουμε να μη σεβόμαστε τις δεσμεύσεις μας, δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε», δηλώνει στα «ΝΕΑ» και συνεχίζει: «Αν το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι θα προδώσουμε τις επόμενες γενιές. Έχουμε πάρει το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί ποτέ στην οικονομική ιστορία σε χώρα. Περίπου 280 δισ. ευρώ με τους καλύτερους όρους που έχουν δοθεί ποτέ. Αυτό δεν είναι ένα δώρο στην παρούσα γενιά. Είναι ένα δώρο για πολλές γενιές και είναι δώρο το οποίο το πήραμε μετά από θυσίες, σκληρά μνημόνια, σκληρές πολιτικές, μεγάλο αγώνα.».

Παγκόσμιο Κύπελλο: Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι τοποθετούν την Εθνική Ολλανδίας εκτός των φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Όμως ο Γιόακιμ Κλεμέντ «βλέπει» παγκόσμια πρωταθλήτρια την Ολλανδία. Και ποιος είναι ο κύριος; Ο Γιόακιμ Κλεμέντ είναι οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής. Και γιατί να τον ακούσουμε; Γιατί έχει προβλέψει αποδεδειγμένα ποιες χώρες θα κατακτήσουν τα τρία τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα. Όχι μετά Χριστόν προφήτης. Έχει «3 στα 3». Πέτυχε στις προβλέψεις το 2014 (Γερμανία), 2018 (Γαλλία) και το 2022 (Αργεντινή).

Μπορεί η κατάκτηση του Μουντιάλ να «σκοράρει» και στην οικονομία της χώρας που θα το κατακτήσει;

Σε περίπτωση που η Εθνική Γερμανίας αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου στο Μουντιάλ, οι επιπτώσεις για την εθνική οικονομία θα είναι θετικές και διαρκείς, εκτιμά το Οικονομικό Ινστιτούτο IfO του Μονάχου σε επίκαιρη έκθεσή του.

Οι Γερμανοί φίλαθλοι δεν φαίνονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής τους ομάδας.

Φορολογία(1): Μπαράζ «χτυπημάτων» από στελέχη του ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα:Θα φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα με πισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα(!)

Το ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα μετά την αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων θα «χτυπήσει» σκαφάτους και μεγάλα αυτοκίνητα. «Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο» είπε το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ Χάρης Αθανασιάδης. Βεβαίως μία τέτοια πολιτική ακολουθήθηκε και εν μέσω κρίσης και δεν απέφερε ούτε 200 εκατ. Η αριστερή αντιπολίτευση μας λέει τις θα φορολογήσει, αλλά δεν καταθέτει και ένα αξιόπιστο σχέδιο για να μεγαλώσει η πίτα. Στον καπιταλισμό έχουμε πίτα, έχουμε πλούτο να μοιράσουμε (έστω και άδικα), στην αριστερή πραγματικότητα μοιράζονται πίτα που δεν υπάρχει.

Φορολογία(2): Σχετικά με τα μερίσματα, οι οικονομικά αναλφάβητοι αγνοούν ότι ο μέτοχος της εταιρείας έχει φορολογηθεί για τα έσοδα της με 22% και στη συνέχεια, πληρώνει ένα έξτρα 5% για τα μερίσματα. Αν το 5% γίνει 15 και 20%ν ποιος μεγάλος επενδυτής θα αφήσει τα λεφτά του στην Ελλάδα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας; Δίπλα είναι η Βουλγαρία και η Κύπρος… Ακούσαμε ότι τα μερίσματα δεν προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα …

Έρχεται και ο κ. Αντώνης Σαουλίδης του ΕΛΑΣ (πρώην ΠΑΣΟΚ) και ισχυρίστηκε ότι θα βρουν 4 δισ. ευρώ(!) από την αύξηση της φορολογίας σε μόλις 1500 πολίτες (!) που δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ τον χρόνο. Αλλά άλλος σύντροφος μας είπε ότι θα συγκεντρώσουν γύρω στα 450 εκατ. ευρώ. Οργανωθείτε…

Οικονομία: Ενώ η αντιπολίτευση μιλάει για δωρεάν συγκοινωνίες και επιβολή υψηλότερης φορολογίας, η κυβέρνηση προσπαθεί σε άλλο μήκος κύματος. Προσπαθεί να προσελκύσει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα με στόχο να γίνει η Αθήνα χρηματοοικονομικός κόμβος της ΝΑ Ευρώπης. Με διάταξη που προώθησε στη Βουλή οι επενδυτικοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό εξακολουθούν να φορολογούνται στην έδρας τους, ακόμη και στην περίπτωση που στελέχη τους ή υποστηρικτικές δομές δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Προβλέπεται ακόμα ότι η οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Ελλάδα θα φορολογείται πλήρως με βάση το ισχύον εθνικό φορολογικό πλαίσιο. Προσπαθεί να αυξήσει την πίτα για να υπάρχει αντικείμενο για φορολόγηση.

Βιομηχανία: Κάτι γίνεται και στον τομέα του ιστού της ελληνικής παραγωγής, δεν στηρίζεται μόνο στον τουρισμό. Η βιομηχανική παραγωγή ξεπέρασε τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας τα έσοδα από τον τουρισμό, γεγονός που καταδεικνύει τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής παραγωγής ανήλθε στο 15,5% του ΑΕΠ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,5% μεταξύ 2019 και 2024. Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat κατατάσσουν την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης, της προστιθέμενης αξίας και της παραγωγής στη μεταποίηση. Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση, με ποσοστό 44%, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση μετά την Ιρλανδία και τη Δανία. Στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής έρχεται πέμπτη, με άνοδο 25%.

Τεχνολογία: Αλλά και στον τομές της τεχνολογίας, η χώρα κάνει σημαντικά βήματα προόδου.

Σύμφωνα με την έκθεση «Digital Government Outlook 2026» του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με ισχυρές επιδόσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, καταγράφοντας συνολική βαθμολογία 0,71, έναντι 0,70 που είναι ο μέσος όρος των χωρών του Οργανισμού. Η επίδοση της χώρας ξεπερνά εκείνες ανεπτυγμένων οικονομιών όπως η Ιαπωνία και η Ιταλία (0,67), ο Καναδάς και η Ολλανδία (0,69), καθώς και η Φινλανδία (0,70). Η Ελλάδα καταγράφει επίσης καλύτερες επιδόσεις από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε τέσσερις βασικούς δείκτες:User-Driven: 0,77 έναντι 0,71, Government as a Platform: 0,75 έναντι 0,71, Proactiveness: 0,70 έναντι 0,67 και Open by Default: 0,63 έναντι 0,59.

Metlen: Αισιόδοξη για την Metlen εμφανίζεται η Bank of America, η οποία διατηρεί τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ (κλείσιμο Παρασκευής 41,62 ευρώ). Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής ιστορίας της Metlen αποτελεί πλέον το γάλλιο, ένα από τα πλέον κρίσιμα μέταλλα για τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Η εμπορική μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2027, με παραγωγική δυναμικότητα περίπου 50 τόνων ετησίως. Ενώ η διοίκηση είχε εκτιμήσει ότι το έργο θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 40 εκατ. EBITDA ετησίως, με τιμή γαλλίου 1.000 δολάρια ανά κιλό, η BofA θεωρεί ότι οι σημερινές συνθήκες της αγοράς οδηγούν σε πολύ υψηλότερη αξία.