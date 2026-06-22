ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στουρνάρας: Όχι σε..καρσιλαμάδες, το παγκόσμιο κύπελλο θα κατακτήσει(;) η Ολλανδία, το αριστερό φορολογικό…αμόκ, το σχέδιο να γίνει η Αθήνα χρηματοοικονομικός κόμβος και το άλμα της βιομηχανίας
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Στουρνάρας: Ισχυρό το μήνυμα Στουρνάρα, με πολλούς αποδέκτες, την ώρα που ο λαϊκισμός στην πολιτική σκηνή επιστρέφει: «Μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε καρσιλαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές και αρχίσουμε να μη σεβόμαστε τις δεσμεύσεις μας, δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε», δηλώνει στα «ΝΕΑ» και συνεχίζει: «Αν το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι θα προδώσουμε τις επόμενες γενιές. Έχουμε πάρει το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί ποτέ στην οικονομική ιστορία σε χώρα. Περίπου 280 δισ. ευρώ με τους καλύτερους όρους που έχουν δοθεί ποτέ. Αυτό δεν είναι ένα δώρο στην παρούσα γενιά. Είναι ένα δώρο για πολλές γενιές και είναι δώρο το οποίο το πήραμε μετά από θυσίες, σκληρά μνημόνια, σκληρές πολιτικές, μεγάλο αγώνα.».
Οικονομία: Ενώ η αντιπολίτευση μιλάει για δωρεάν συγκοινωνίες και επιβολή υψηλότερης φορολογίας, η κυβέρνηση προσπαθεί σε άλλο μήκος κύματος. Προσπαθεί να προσελκύσει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα με στόχο να γίνει η Αθήνα χρηματοοικονομικός κόμβος της ΝΑ Ευρώπης. Με διάταξη που προώθησε στη Βουλή οι επενδυτικοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό εξακολουθούν να φορολογούνται στην έδρας τους, ακόμη και στην περίπτωση που στελέχη τους ή υποστηρικτικές δομές δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Προβλέπεται ακόμα ότι η οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Ελλάδα θα φορολογείται πλήρως με βάση το ισχύον εθνικό φορολογικό πλαίσιο. Προσπαθεί να αυξήσει την πίτα για να υπάρχει αντικείμενο για φορολόγηση.
Βιομηχανία: Κάτι γίνεται και στον τομέα του ιστού της ελληνικής παραγωγής, δεν στηρίζεται μόνο στον τουρισμό. Η βιομηχανική παραγωγή ξεπέρασε τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας τα έσοδα από τον τουρισμό, γεγονός που καταδεικνύει τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής παραγωγής ανήλθε στο 15,5% του ΑΕΠ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,5% μεταξύ 2019 και 2024. Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat κατατάσσουν την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης, της προστιθέμενης αξίας και της παραγωγής στη μεταποίηση. Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση, με ποσοστό 44%, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση μετά την Ιρλανδία και τη Δανία. Στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής έρχεται πέμπτη, με άνοδο 25%.
Metlen: Αισιόδοξη για την Metlen εμφανίζεται η Bank of America, η οποία διατηρεί τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ (κλείσιμο Παρασκευής 41,62 ευρώ). Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής ιστορίας της Metlen αποτελεί πλέον το γάλλιο, ένα από τα πλέον κρίσιμα μέταλλα για τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Η εμπορική μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2027, με παραγωγική δυναμικότητα περίπου 50 τόνων ετησίως. Ενώ η διοίκηση είχε εκτιμήσει ότι το έργο θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 40 εκατ. EBITDA ετησίως, με τιμή γαλλίου 1.000 δολάρια ανά κιλό, η BofA θεωρεί ότι οι σημερινές συνθήκες της αγοράς οδηγούν σε πολύ υψηλότερη αξία.