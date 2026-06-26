135 χρόνια Εθνική Ασφαλιστική: Το Agency στο επίκεντρο της νέας εποχής (βίντεο)

Με μια λαμπρή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν τη διαχρονική δύναμή της, η Εθνική Ασφαλιστική γιόρτασε τα 135 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, τιμώντας παράλληλα τους κορυφαίους ασφαλιστικούς συμβούλους και τα στελέχη του Εταιρικού Δικτύου (Agency). Η βραδιά αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μια τελετή βραβεύσεων· ήταν μια ξεκάθαρη δήλωση στρατηγικής για το μέλλον της ιστορικότερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας.

Το Nextdeal βρέθηκε στην εκδήλωση και παρουσιάζει μέσα από το βίντεο που ακολουθεί τα σημαντικότερα στιγμιότυπα, καθώς και τα βασικά μηνύματα της διοίκησης για τη νέα εποχή της εταιρείας.

Κεντρικό μήνυμα της βραδιάς αποτέλεσε η σημασία του Agency ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαζαράκης, υπογράμμισε ότι το δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη κανάλι διανομής, αλλά το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας.

Όπως ανέφερε, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, καθώς ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος μετασχηματισμού της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε η ένταξη στον Όμιλο Πειραιώς και καταγράφηκαν ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, με περισσότερους από 100.000 νέους ασφαλισμένους να επιλέγουν την Εθνική Ασφαλιστική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει δυναμικά στο Agency, μέσα από την προσέλκυση νέων ανθρώπων, την εκπαίδευση, την τεχνολογία και τα σύγχρονα εργαλεία που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το έργο των ασφαλιστικών συμβούλων.

Ιδιαίτερο βάρος είχε και η παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστου Μεγάλου, ο οποίος χαρακτήρισε την Εθνική Ασφαλιστική στρατηγική επιλογή για τον Όμιλο Πειραιώς. Όπως επισήμανε, το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βρίσκεται στις ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν τραπεζικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα, με επίκεντρο πάντα τον πελάτη. Παράλληλα, τόνισε ότι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν μέσα για καλύτερη εξυπηρέτηση και όχι αυτοσκοπό, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ιστορική εταιρεία διαθέτει όλα τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσει και στη νέα εποχή.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι τοποθετήσεις ανθρώπων του δικτύου με πολυετή παρουσία στην εταιρεία, οι οποίοι μίλησαν για τη μοναδική κουλτούρα της Εθνικής Ασφαλιστικής, τη φερεγγυότητα που έχει χτίσει επί δεκαετίες, αλλά και τη σημασία των βραβεύσεων ως κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Κοινός παρονομαστής όλων των παρεμβάσεων ήταν ότι η πραγματική δύναμη της εταιρείας βρίσκεται στους ανθρώπους της και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομήσει με τους πελάτες τους όλα αυτά τα χρόνια.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν οι κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, τα Γραφεία Παραγωγής και οι Επιθεωρήσεις Πωλήσεων της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας ότι η αναγνώριση της προσπάθειας και της απόδοσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Με ιστορία 135 ετών, παρουσία άνω των 1,9 εκατομμυρίων ασφαλισμένων και έναν ισχυρό πλέον μέτοχο, τον Όμιλο Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική εισέρχεται στη νέα εποχή έχοντας ως βασικούς άξονες την αξιοπιστία, τον μετασχηματισμό, την τεχνολογία και, πάνω απ' όλα, τους ανθρώπους της. Το μήνυμα που κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς ήταν σαφές: το Agency δεν αποτελεί μόνο κομμάτι της ιστορίας της εταιρείας, αλλά τον βασικό πρωταγωνιστή της επόμενης ημέρας.