ERGO Sales Awards: Οι συνεργάτες στο επίκεντρο της κερδοφόρας ανάπτυξης με όχημα τις νέες τεχνολογίες (βίντεο)

Καθοριστικής σημασίας είναι η συμβολή των συνεργατών της ERGO Hellas για την επίτευξη ακόμη μίας χρονιάς κερδοφόρας ανάπτυξης, όπως αναδείχθηκε στις εκδηλώσεις βραβεύσεων της εταιρείας ERGO Sales Awards Greece, που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Στάθης Τσαούσης, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και έθεσε το πλαίσιο της επόμενης ημέρας της εταιρείας, με κεντρικό μήνυμα «Μαζί σας, σταθερά προς το αύριο». Ακολούθησε η ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Ερρίκου Μοάτσου, ο οποίος παρουσίασε την πορεία της εταιρείας και τις στρατηγικές προτεραιότητες για το 2026, αναδεικνύοντας την ποιοτική εξυπηρέτηση ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

Παρά τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές αναταράξεις, καθώς και τις πιέσεις από τον πληθωρισμό, η διοίκηση της ERGO υπογράμμισε ότι η εταιρεία διατήρησε την αναπτυξιακή της πορεία και πέτυχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν η αισιοδοξία για το μέλλον, με την εταιρεία να προετοιμάζει νέα έργα και πρωτοβουλίες για το 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση των συνεργατών, καθώς περισσότεροι από 1.000 επαναπιστοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, ενώ παρουσιάστηκε μια εκτεταμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη γνώσης με 38 εκπαιδευτικές ενότητες.

Η τεχνολογία αποτέλεσε βασικό άξονα των παρουσιάσεων. Η ERGO ανακοίνωσε ένα νέο, πιο φιλικό και αποδοτικό portal συνεργατών, το οποίο θα απλοποιήσει σημαντικά τις καθημερινές εργασίες, επιτρέποντας την άμεση έκδοση και διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων και καταργώντας τις χειρόγραφες διαδικασίες. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε νέο CRM και σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που θα ενσωματωθούν σταδιακά στην καθημερινότητα των συνεργατών.

Παρότι η τεχνολογία αναδείχθηκε ως βασικός μοχλός εξέλιξης, τονίστηκε ότι η ανθρώπινη σχέση, η εμπιστοσύνη και η προσωπική επαφή με τον πελάτη παραμένουν αναντικατάστατες αξίες του ασφαλιστικού επαγγέλματος.

Τέλος, παρουσιάστηκε η ισχυρή διεθνής παρουσία του Ομίλου ERGO Group και της Munich Re, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 20 χώρες και πρόσφατη στρατηγική επέκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της NEXT Insurance. Η ελληνική ERGO αξιοποιεί αυτή τη διεθνή τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές για να ενισχύσει περαιτέρω την ασφαλιστική αγορά της χώρας.