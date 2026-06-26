Η Επιθεώρηση Φουφόπουλου «ατμομηχανή» της Εθνικής Ασφαλιστικής εταιρείας από το 2004 έως σήμερα (βίντεο)

Η ετήσια εκδήλωση βραβεύσεων «Επιθεώρηση Γιώργου Φουφόπουλου Awards 2026 Stronger Together» που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαίου, αποτέλεσε μια γιορτή αναγνώρισης της πολυετούς πορείας και των επιδόσεων του Γιώργου Φουφόπουλου και της ομάδας του στην Εθνική Ασφαλιστική.

Όπως τόνισαν τα στελέχη της διοίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση -μεταξύ των οποίων ήταν ο κ. Γιώργος Ζερβουδάκης, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, ο κ. Απόστολος Αϊλαμάκης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και ο κ. Γιάννης Αναστόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων Εταιρικού Δικτύου- η συμβολή της επιθεώρησης Φουφόπουλου στα αποτελέσματα της εταιρείας και της ασφαλιστικής αγοράς συνολικά είναι διαχρονική και η επιτυχία στηρίζεται στην πίστη στην ασφαλιστική ιδέα, στην εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους και στη συνεχή καθημερινή προσπάθεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής για την προσέλκυση και ανάπτυξη νέων συνεργατών, μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης, οικονομικά κίνητρα και οργανωμένη καθοδήγηση. Παράλληλα, στελέχη της εταιρείας εξήραν το όραμα και τις ηγετικές ικανότητες του Γιώργου Φουφόπουλου, τονίζοντας ότι η διοίκηση εργάζεται για τη δημιουργία μιας πιο απλής, ανθρώπινης και τεχνολογικά εξελιγμένης εταιρείας που θα διευκολύνει το έργο των ασφαλιστικών συμβούλων.

Η εκδήλωση ανέδειξε επίσης τον ρόλο της ηγεσίας και της ομαδικότητας. Ο Γιώργος Φουφόπουλος παρουσιάστηκε ως πρότυπο στρατολόγησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης συνεργατών, αποδεικνύοντας ότι τα υψηλά αποτελέσματα προκύπτουν όταν οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο. Έμφαση δόθηκε ακόμη στη σημασία της συνέπειας, της σωστής διαχείρισης χαρτοφυλακίων και της παροχής ποιοτικών συμβουλών προς τους πελάτες.

Στην ομιλία του, ο ίδιος χαρακτήρισε την επιθεώρησή του ως «ατμομηχανή» της εταιρείας από το 2004 έως σήμερα, εξηγώντας ότι η επιτυχία βασίζεται σε συστηματική ανάλυση της αγοράς, τυποποιημένες διαδικασίες καθοδήγησης και εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, με την κατάλληλη υποστήριξη, τα εργαλεία και τα προϊόντα, η παραγωγή μπορεί να αυξηθεί θεαματικά έως το 2030, επιβεβαιώνοντας το φιλόδοξο όραμα για το μέλλον.