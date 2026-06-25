ΤτΕ | Διαδικτυακό Εργαστήριο με θέμα: «Ο ρόλος της ασφάλισης στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή - Τρέχουσες πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις»

Αναπτύχθηκαν θεματικές σχετικές με το κενό ασφαλιστικής προστασίας, τα στοιχεία αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές και την ανάλυση της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, αναφορικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή.

Είναι το τρίτο κατά σειρά στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR.

H Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο, διοργάνωσε, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, το τρίτο από μια σειρά εργαστηρίων με θέμα «Ο ρόλος της ασφάλισης στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: τρέχουσες πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις».

Στην Ευρώπη οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς. Από τη δεκαετία του 1980, η ευρωπαϊκή ήπειρος θερμαίνεται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ οι καύσωνες, οι ακραίες βροχοπτώσεις, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι δασικές πυρκαγιές ασκούν αυξανόμενες πιέσεις στις κοινωνίες, τα οικοσυστήματα και την οικονομική δραστηριότητα. Καθώς οι φυσικές καταστροφές γίνονται συχνότερες και εντονότερες δημιουργούν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, η ασφαλιστική κάλυψη έναντι τέτοιων φαινομένων παραμένει ανεπαρκής σε πολλές χώρες, αφήνοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς εκτεθειμένους σε οικονομικές απώλειες και καθιστώντας δυσκολότερη την ανάκαμψη μετά από καταστροφές.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR, η Τράπεζα της Ελλάδος διοργανώνει σειρά εργαστηρίων με στόχο αφενός την ανάδειξη της σημασίας και αφετέρου την προώθηση της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εργαστηρίου οι συμμετέχοντες συζήτησαν τον καθοριστικό ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη σπουδαιότητα των συνεργειών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για την προώθηση της χρηματοδότησης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το δεύτερο εργαστήριο επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της χρηματοδότησης της προσαρμογής, καθώς και σε μελέτες περιπτώσεων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, παρέχοντας χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες και εφαρμόσιμες στρατηγικές για την αποτελεσματική χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Στο χθεσινό τρίτο εργαστήριο αναπτύχθηκαν θεματικές σχετικές με το κενό ασφαλιστικής προστασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τα στοιχεία αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και την ανάλυση της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, αναφορικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές, μελέτες περιπτώσεων και σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν οι:

Θεόδωρος Πελαγίδης , Υποδιοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

Σταύρος Κωνσταντάς , Διευθυντής, Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος

Tilman Lueder , Head of Insurance and Pensions, DG FISMA, European Commission

Πέτρος Καμπούρης , Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ελίνα Παπασπυροπούλου , Γενική Διευθύντρια, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Carlos Guin é , Head of Horizontal Unit of Sustainability, EIOPA

Άγγελος Πλατανιώτης , Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος

Χρήστος Παπαγιάννης , Προϊστάμενος Τμήματος Ασφάλισης και Πολιτικής Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Ενισχύσεων, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Nicolas Jeanmart , Head of Personal and General Insurance, Insurance Europe

Amar Rahman , Global Head of Climate Resilience,Zurich Resilience Solutions Commercial Insurance

Jonathan Kassian , Head of Research, Flood Re

Κέλλυ Χατζηδημητρίου, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας και Διεθνών Σχέσεων, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Την εκδήλωση συντόνισε η Θεοδώρα Αντωνακάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.

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