Εκπαιδευτικό σεμινάριο της BROKERS UNION για τα συνταξιοδοτικά και τα προϊόντα Unit Linked

Στο πλαίσιο της συνεχούς επένδυσης στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών της, η BROKERS UNION πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:

«Ανάλυση Αγοράς Συνταξιοδοτικών & Unit Linked Προϊόντων»

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκπαίδευσης των γραφείων της εταιρίας στη Γλυφάδα, με τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά, δίνοντας τη δυνατότητα σε συνεργάτες από όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν τις εργασίες του σεμιναρίου.

Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ευάγγελος Σοφός, Σύμβουλος Ανάπτυξης Προϊόντων Ζωής & Υγείας της BROKERS UNION. Ο κ. Σοφός διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο των επενδυτικών προϊόντων, των ασφαλίσεων ζωής και των λύσεων Unit Linked, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες θέσεις ευθύνης σε μεγάλους οργανισμούς της ελληνικής αγοράς, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει την επαγγελματική του δραστηριότητα με την ανάπτυξη προϊόντων Unit Linked και συνταξιοδοτικών λύσεων .

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στην αγορά των συνταξιοδοτικών προϊόντων και των λύσεων Unit Linked, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης των συγκεκριμένων κλάδων, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των συνεργατών της εταιρίας.

Η BROKERS UNION συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην παροχή σύγχρονων εργαλείων προς το δίκτυο συνεργατών της, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη φιλοσοφία της:

«Προτεραιότητά μας, οι Συνεργάτες μας».