Βασιλική Κυριακίδου: Οι λύσεις εξωνοσοκομειακής φροντίδας της Εθνικής Ασφαλιστικής

Άρθρο στο περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 32) που κυκλοφορεί

Γράφει η Βασιλική Κυριακίδου, ιατρός Δημόσιας Υγείας και Medical Strategy Lead στην Εθνική Ασφαλιστική

Πίσω από κάθε συζήτηση για την πρόληψη υπάρχουν προσωπικές διαδρομές, οικογένειες και ιστορίες που θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί διαφορετικά. Η αξία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρίσκεται ακριβώς εκεί: στο ότι λειτουργεί πριν από την κρίση, πριν από την καθυστερημένη διάγνωση, πριν από την επιπλοκή, πριν από τη νοσηλεία.

Για μένα, αυτή η διαπίστωση έχει και μια βαθιά προσωπική διάσταση. Στην οικογένειά μου, ο καρκίνος του εντέρου δεν ήταν κάτι θεωρητικό. Ήταν η απώλεια μιας αγαπημένης θείας. Όταν ήρθε η διάγνωση, ήταν ήδη αργά. Κοιτώντας πίσω, αναγνωρίζω παράγοντες που υπήρχαν για χρόνια, όπως το κάπνισμα και το αυξημένο βάρος. Όχι για να αποδοθεί ευθύνη, αλλά ως χαμένες ευκαιρίες για έγκαιρη καθοδήγηση και υποστήριξη.

Ως νέα γιατρός, ήρθα αντιμέτωπη με παρόμοιες ιστορίες: ανθρώπους που έφταναν στη φροντίδα όταν η νόσος είχε ήδη προχωρήσει, μετά από ένα έμφραγμα, μια σοβαρή επιπλοκή διαβήτη ή μια διάγνωση που άλλαζε τη ζωή μιας οικογένειας.

Σήμερα, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου μοντέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αντιλαμβάνομαι την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση ως κεντρικό κομμάτι της φροντίδας. Πρόληψη σημαίνει να κάνουμε τον κατάλληλο έλεγχο, να αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο, να παρεμβαίνουμε εγκαίρως και να στηρίζουμε την αλλαγή.

Στην Ελλάδα, περίπου ένας στους τρεις θανάτους συνδέεται με παράγοντες που μπορούμε να αλλάξουμε, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφή, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και η ρύπανση. Οι παράγοντες αυτοί δεν μας στερούν μόνο χρόνια ζωής, αλλά συχνά και χρόνια καλής ζωής. Μετά τα 65, πολλοί άνθρωποι ζουν με προβλήματα υγείας, πόνο, μειωμένη κινητικότητα ή ανάγκη για βοήθεια. Συνεπώς, η πρόληψη μας βοηθά να ζούμε περισσότερο και καλύτερα, με υγεία, αυτονομία και αξιοπρέπεια.

Η πρόληψη στην πράξη αφορά απλές ενέργειες που γίνονται έγκαιρα: μαστογραφία, μέτρηση πίεσης, υποστήριξη για διακοπή καπνίσματος και καθοδήγηση στη διατροφή, στη σωματική δραστηριότητα και στην ψυχική υγεία. Ωστόσο, δεν αποτελεί μόνο ατομική υπόθεση. Οι επιλογές που σχετίζονται με την υγεία επηρεάζονται από την εργασία, το εισόδημα, το περιβάλλον, το επίπεδο γνώσης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας. Γι’ αυτό χρειάζονται λύσεις σε πολλά επίπεδα: πολιτικές που κάνουν την επιλογή για υγιή τρόπο ζωής πιο εύκολη, αλλά και μία οργανωμένη ομάδα υποστήριξης γύρω από τον άνθρωπο, όπως γιατρός, νοσηλευτής, διατροφολόγος, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος και άλλοι επαγγελματίες όταν χρειάζεται.

Σε αυτήn τη λογική εντάσσονται οι λύσεις εξωνοσοκομειακής φροντίδας της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι οποίες λειτουργούν ως εργαλεία πρόσβασης, διάγνωσης και έγκαιρης αντιμετώπισης. Μέσα από προγράμματα όπως το Full Health Διάγνωση και το Full Health Emergency Care, η εταιρεία διευκολύνει την πρόσβαση του ασφαλισμένου σε υπηρεσίες υγείας τη στιγμή που τις χρειάζεται.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Full Health Διάγνωση εστιάζει στις διαγνωστικές και εξωνοσοκομειακές εξετάσεις, παρέχοντας κάλυψη μέσω συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων του δικτύου.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν αποτελούν από μόνες τους πρόληψη, αλλά είναι βασικό εργαλείο έγκαιρης διάγνωσης όταν γίνονται με ιατρική καθοδήγηση και συνδέονται με συνεχή φροντίδα.

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής ανώτατου ετήσιου ορίου κάλυψης, με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, ανάλογα με τις ανάγκες του. Η κάλυψη αφορά ιατρικά αναγκαίες εξετάσεις σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού, ενώ ιδιαίτερη αξία έχουν οι παροχές προληπτικού ελέγχου, όπως το δωρεάν ετήσιο check-up και ο δωρεάν προγεννητικός έλεγχος, χωρίς επιβάρυνση του ετήσιου ορίου.

Το Full Health Emergency Care λειτουργεί συμπληρωματικά. Δεν είναι πρόγραμμα πρόληψης με τη στενή έννοια, αλλά καλύπτει την ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης όταν προκύψει κάποιο επείγον περιστατικό. Αφορά την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε εξωτερικά ιατρεία ή στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών συμβεβλημένων νοσοκομείων, έως και τρία (3) περιστατικά ανά έτος. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αμοιβές ιατρών, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, φάρμακα, ιατρικές πράξεις και αναλώσιμα υλικά, έως το όριο κάλυψης που έχει επιλεγεί. Η πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να μειώσει την καθυστέρηση, να διευκολύνει την άμεση ιατρική εκτίμηση και να κατευθύνει τον ασφαλισμένο στην κατάλληλη συνέχεια της φροντίδας.

Στην υγεία, η έγκαιρη φροντίδα είναι συχνά ο παράγοντας που μπορεί να δώσει σε μία ιστορία διαφορετική συνέχεια.

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Ποια είναι η Βασιλική Κυριακίδου

Η Βασιλική Κυριακίδου είναι ιατρός Δημόσιας Υγείας και Medical Strategy Lead στην Εθνική Ασφαλιστική. Σπούδασε Ιατρική στο King’s College London και ολοκλήρωσε Master of Public Health στο Imperial College London με έπαινο. Έχει εκπαιδευτεί ως Public Health Specialist Registrar στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εμπειρία στην πρόληψη, στην προστασία της υγείας και τη βελτίωση υπηρεσιών. Έχει εργαστεί στο NHS, στο Public Health England, σε τοπικές αρχές Δημόσιας Υγείας, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στη Deloitte Greece. Σήμερα εστιάζει στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων μοντέλων φροντίδας.

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