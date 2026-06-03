ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: 14ο IBUS Athens Breast Course - Τρεις ημέρες προηγμένης εκπαίδευσης, επιστημονικής ανταλλαγής γνώσεων και καινοτομίας

Το 14ο IBUS Athens Breast Course θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 11 Ιουνίου έως το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΙΑΣΩ (Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, Μαρούσι), με τριήμερο πρόγραμμα προηγμένης εκπαίδευσης στην ανίχνευση, διάγνωση, σταδιοποίηση, επεμβατικές πράξεις, χειρουργική υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση και διαχείριση παθήσεων μαστού.

Το επιστημονικό σεμινάριο διοργανώνεται από το IBUS Breast Imaging School, με Πρόεδρο τον Prof. Enzo Durante, σε συνεργασία με την Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. «Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία Ίαση-Στήριξη». Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. υπό την προεδρία του Δρ. Γρηγορίου Ξεπαπαδάκη, Χειρουργό Μαστού, και Ιδρυτή της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ., με την υποστήριξη του συνεργάτη του Δρ. Λάζαρου Παπαδόπουλου, Χειρουργού Μαστού και μέλους του ESO College Council, και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού, της οποίας ο Πρόεδρος Καθηγητής Δρ. Βασίλειος Βενιζέλος και ο τ. Αντιπρόεδρος Δρ. Σοφοκλής Λανίτης, συμμετέχουν ενεργά στον επιστημονικό σχεδιασμό του προγράμματος.

Στην επιστημονική διοργάνωση θα συμμετάσχουν κορυφαίοι διεθνείς ειδικοί στην απεικόνιση και τη χειρουργική θεραπεία του μαστού, με έμφαση στις πλέον κλινικά σημαντικές εξελίξεις της ογκολογίας μαστού, και ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση της διαγνωστικής ακρίβειας και της λήψης της ορθής θεραπευτικής προσέγγισης.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης σχετικά με τη βέλτιστη χρήση των απεικονιστικών τεχνικών στην ανίχνευση, διάγνωση, σταδιοποίηση, στις επεμβατικές διαδικασίες, στη χειρουργική υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, στη διαχείριση του πρώιμου καρκίνου του μαστού καθώς και των βλαβών υψηλού κινδύνου.

Οι θεματικές διαλέξεις έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να προσφέρουν μια τεκμηριωμένη και σύγχρονη επιστημονική βάση γνώσεων, αναδεικνύοντας απεικονιστικές τεχνικές, κριτήρια αξιολόγησης και επεμβατικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τα εδραιωμένα κλινικά δεδομένα.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με πρακτικά εργαστήρια (hands-on sessions), κατά τα οποία οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, θα έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν άμεσα επεμβατικές διαδικασίες σε προπλάσματα (phantoms), υπό την καθοδήγηση της επιστημονικής ομάδας του course. Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται ζωντανές χειρουργικές επεμβάσεις με διαφορετικές τεχνικές, οι οποίες θα μεταδίδονται μέσω κλειστού κυκλώματος, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων με τους χειρουργούς.

Η Σχολή Απεικόνισης Μαστού IBUS διοργανώνει αντίστοιχα courses εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια, έχοντας αποκτήσει ευρεία αναγνώριση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η μακροχρόνια αυτή εμπειρία έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση υψηλών προτύπων στην απεικόνιση μαστού παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή Σχολή Ογκολογίας (European School of Oncology – ESO) έχει συμπεριλάβει το course στις προτεινόμενες επιστημονικές της διοργανώσεις.

Το επιστημονικό σεμινάριο παρέχει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits), τα οποία χορηγούνται από το European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρικών Ειδικοτήτων (UEMS).

Η οργανωτική γραμματεία της διοργάνωσης έχει ανατεθεί στην PRC Congress & Travel. Πληροφορίες: [email protected]