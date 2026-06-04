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Γιάννης Στουρνάρας (ΤτΕ): Ευχαριστήριο μήνυμα για την τιμητική του βράβευση στην εκδήλωση απονομής των βραβείων ΕΒΕΑ 2026

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
03.06.2026_photo

Ευχαριστήριο μήνυμα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα μετά από την τιμητική του βράβευση στην εκδήλωση απονομής των βραβείων ΕΒΕΑ 2026

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κύριοι Υπουργοί,

Σεβασμιώτατε,

Κύριε Πρόεδρε του ΕΒΕΑ,

Αγαπητοί επιχειρηματίες,

Αισθάνομαι μεγάλη τιμή για τη βράβευση αυτή απόψε και θα ήθελα, θα επιθυμούσα αυτό το βραβείο να το μοιραστώ με τους πολλούς συνεργάτες μου όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Και με τη σύζυγό μου Λίνα, η οποία ήταν το απάνεμο λιμάνι μου, ένας βράχος σε αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια.

Δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι. Θυμίζω ότι το 2012 και το 2015 η μεγάλη πλειοψηφία της διεθνούς οικονομικής κοινότητας θεωρούσε ότι η Ελλάδα δεν θα κατορθώσει να παραμείνει στο ευρώ. Όχι μόνο κατόρθωσε, αλλά σήμερα αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρωζώνη, μειώνει το δημόσιο χρέος, έχει ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα, κάνει μεταρρυθμίσεις.

Δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι, αρκεί να συναινέσουμε σε τρία απλά πράγματα: Να συνεχίσουμε με δημοσιονομική υπευθυνότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα απελευθερώσουν αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις που είδαμε σήμερα στα βίντεο, στις παρουσιάσεις τους ώστε να απογειώσουμε την Ελλάδα. Απλά πράγματα. Νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Ευχαριστώ πολύ

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