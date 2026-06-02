Η Εθνική Τράπεζα ανοίγει νέο κεφάλαιο στο trade finance - Στρατηγική συμμαχία με την Komgo

Η Εθνική Τράπεζα μπαίνει στο παγκόσμιο δίκτυο trade finance της Komgo, σηματοδοτώντας έτσι ένα στρατηγικό ορόσημο για την επέκτασή της στις διεθνείς αγορές. Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Εθνική Τράπεζα συνδέεται με την κορυφαία πολυτραπεζική ψηφιακή πλατφόρμα, το κύρος της οποίας αναγνωρίζουν εκατοντάδες επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παγκοσμίως. Έτσι αποκτά τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα του trade finance εκτός Ελλάδας, καθώς και να αναπτύξει ισχυρότερους δεσμούς με πελάτες που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο.

Τα οφέλη της συνεργασίας για την Εθνική Τράπεζα

Στο πλαίσιο του στρατηγικού της οράματος για επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της, η Εθνική Τράπεζα συνεργάζεται με την Komgo, ένα κορυφαίο παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο χρηματοδότησης εμπορίου και κεφαλαίου κίνησης. Η συνεργασία εντάσσει την Τράπεζα σε ένα διεθνές οικοσύστημα επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προσφέροντας στις ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, ενώ παράλληλα ανοίγει νέους ορίζοντες για την προσέλκυση συναλλαγών σε κομβικούς εμπορικούς διαδρόμους και σε υψηλής αξίας πελατειακές ομάδες πέραν της εγχώριας αγοράς. Αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο και την προηγμένη τεχνολογία της Komgo, η Εθνική Τράπεζα είναι πλέον σε θέση να αναπτύξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, να ισχυροποιήσει το αποτύπωμά της στις διεθνείς αγορές και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους εταιρικούς της πελάτες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου και ψηφιακά εξελιγμένου οικοσυστήματος εμπορίου σε ολόκληρη την περιοχή.

Δηλώσεις της Διοίκησης

«Η συνεργασία με την Komgo ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμά μας για δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές. Μας παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο, ενισχύοντας τις διασυνοριακές ροές και εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας με πελάτες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Καθώς ενισχύουμε τη διεθνή μας παρουσία, η συνεργασία αυτή αναδεικνύει την Εθνική Τράπεζα ως πύλη εισόδου προς το παγκόσμιο εμπόριο και ως αξιόπιστο εταίρο για τους πελάτες μας εντός και εκτός Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο.»

Χαράλαμπος Βώβος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα.

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την Εθνική Τράπεζα στο δίκτυο της Komgo. Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και η απόφασή της να ενταχθεί στην πλατφόρμα μας επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα του trade finance στην ευρύτερη περιοχή.»

Baptiste Audren, Chief Revenue Officer, Komgo.