Το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος τίμησε τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 με συμπεριληπτικές δράσεις οικονομικού εγγραμματισμού

Με δύο ειδικά σχεδιασμένες δράσεις οικονομικού εγγραμματισμού και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης συμμετείχε φέτος το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος στον εορτασμό στις 18 Μαΐου της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026, η οποία είχε ως θέμα «Τα Μουσεία ενώνουν τον κόσμο» σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM).

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του οικονομικού εγγραμματισμού ως βασικού εργαλείου ενδυνάμωσης, αυτονομίας και ενεργού συμμετοχής στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ζωή, το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος υλοποίησε δράσεις που έφεραν στο επίκεντρο την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση για όλους.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης οικονομικού αλφαβητισμού «Προσωπικά Οικονομικά» και σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, αξιοποιώντας προσαρμοσμένες μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές, βιωματικές δραστηριότητες και πολυαισθητηριακές μεθόδους προσέγγισης βασικών εννοιών της καθημερινής οικονομικής ζωής.

Η πρώτη δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ActionAid Hellas και απευθύνθηκε σε παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από τη χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας και δημιουργικών συμμετοχικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές έννοιες όπως οι ανάγκες, οι επιθυμίες, η διαχείριση χρημάτων και η αποταμίευση, ενισχύοντας παράλληλα την αυτοπεποίθηση και τη συμμετοχή τους.

Η δεύτερη δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» και περιλάμβανε ειδικά σχεδιασμένη περιήγηση για άτομα με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες και τους συνοδούς τους. Μέσα από βιωματικές πρακτικές, οι συμμετέχοντες προσέγγισαν έννοιες όπως το εισόδημα, ο προϋπολογισμός, η αποταμίευση και η αξία του χρήματος, σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον που ενίσχυσε την αυτονομία, την αυτοέκφραση και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Μέσα από τις φετινές δράσεις, το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαίωσε έμπρακτα τη διαρκή προσήλωσή του στην προώθηση του οικονομικού εγγραμματισμού, αλλά και στη δημιουργία ενός ανοικτού και προσβάσιμου πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπου η γνώση και η συμμετοχή αποτελούν δικαίωμα όλων.

Το Μουσείο συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που συνδέουν την οικονομική εκπαίδευση με την κοινωνική ευαισθησία, ενισχύοντας τον ρόλο του ως ενεργού φορέα πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής.