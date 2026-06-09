Η Aon ανακοινώνει τη συνταξιοδότηση του Jan-Oliver Thofern από τη θέση του CEO της Reinsurance Solutions στη Γερμανία

Η Aon ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Jan-Oliver Thofern, Διευθύνων Σύμβουλος της Aon Reinsurance Solutions Germany και πρόεδρος του Country Board της Aon στη Γερμανία, θα αποχωρήσει από την εταιρεία λόγω συνταξιοδότησης, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Thofern αποχωρεί έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια στην εταιρεία, καθώς εντάχθηκε στην Aon το 1993.

Μετά από ηγετικές θέσεις στη Γερμανία και διεθνώς στις αντασφαλιστικές δραστηριότητες της Aon, το 2008 διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Aon Deutschland Holding GmbH και ανέλαβε τη θέση του CEO της Aon Reinsurance Solutions Germany. Αργότερα ανέλαβε επιπλέον καθήκοντα ως πρόεδρος του Country Board, με ευθύνη για όλες τις επιχειρηματικές γραμμές λύσεων της Aon στη Γερμανία.

Ο Tomas Novotny, Chairman International και CEO EMEA της Reinsurance Solutions της Aon, δήλωσε:

«Ο Jan-Oliver διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντασφαλιστικής πλατφόρμας της Aon στη Γερμανία. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία ανέπτυξε ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες, βαθιά γνώση της αγοράς και μια πλήρως ενοποιημένη ομάδα. Σήμερα, η Aon Γερμανίας βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να υποστηρίζει τους πελάτες της με καινοτόμες λύσεις και παγκόσμιες δυνατότητες. Τον ευχαριστούμε για την εξαιρετική ηγεσία και τη σημαντική του συμβολή όλα αυτά τα χρόνια.»

Ο Thofern γεννήθηκε στη Στουτγάρδη το 1964 και απέκτησε MBA στη Διοίκηση και τα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, με εξειδίκευση στον τραπεζικό τομέα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Allianz Life Insurance Company, πριν ενταχθεί στην Aon το 1993.

Μέχρι τη συνταξιοδότησή του, ο Thofern θα συνεχίσει να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του, ενώ ο διάδοχός του θα επιλεγεί μέσω της δομημένης διαδικασίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο ίδιος δήλωσε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα το γεγονός ότι ηγήθηκα της αντασφαλιστικής δραστηριότητας της Aon στη Γερμανία, μαζί με μια ταλαντούχα και εξαιρετικά αφοσιωμένη ομάδα, συμβάλλοντας παράλληλα στην παροχή στρατηγικών, διαλειτουργικών λύσεων προς τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της πρωτασφαλιστικής αγοράς.»