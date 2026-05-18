Aon: Η νέα πλατφόρμα συναλλαγών Digital Placement Exchange (Aon DPX) εκσυγχρονίζει τους μεσίτες στην πρόσβαση κεφάλαιων και κατανομή ανάληψης κινδύνων

Η Aon ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της για την έναρξη λειτουργίας του Aon Digital Placement Exchange (Aon DPX), μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας συναλλαγών που έχει σχεδιαστεί για να εκσυγχρονίσει τον τρόπο με τον οποίο οι μεσίτες αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια και κατανέμουν (syndicate) την ανάληψη κινδύνων.

Το Aon DPX θα αποτελέσει την ψηφιακή προσέγγιση της Aon για την τοποθέτηση εργασιών Follow Line στην αγορά του Λονδίνου, αξιοποιώντας δομημένα δεδομένα και αλγοριθμικές συναλλαγές για τη διασύνδεση κινδύνου και κεφαλαίου με πιο αποδοτικό τρόπο. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους ασφαλιστές να εκφράζουν και να αναπτύσσουν ψηφιακά την διάθεση του underwriting, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της εκτέλεσης και στη βελτίωση της συνέπειας στις τοποθετήσεις — μειώνοντας τις τριβές σε όλο τον κύκλο τοποθέτησης και προσφέροντας πιο προβλέψιμα αποτελέσματα τόσο για τους μεσίτες όσο και για τους πελάτες.

Η πλατφόρμα προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία για κινδύνους Περιουσίας στις ΗΠΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με τη συμμετοχή περισσότερων από δώδεκα κορυφαίων ασφαλιστών ήδη από την έναρξη.

Ο Joe Peiser, CEO του Risk Capital της Aon, δήλωσε:

«Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται οι εργασίες Follow Line δεν έχει συμβαδίσει με την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των σημερινών κινδύνων. Το Aon DPX εισάγει μια πιο αποδοτική και βασισμένη στα δεδομένα προσέγγιση για τη διασύνδεση κινδύνου και κεφαλαίου, με στόχο να προσφέρει στους πελάτες μεγαλύτερη διαφάνεια, επιλογές και έλεγχο.»

Εκσυγχρονισμός της τοποθέτησης Open Market Follow Line

Παραδοσιακά, η τοποθέτηση εργασιών Follow Line βασιζόταν σε χειροκίνητες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες μεταξύ διανομής και underwriting. Το Aon DPX εκσυγχρονίζει αυτή τη διαδικασία, επιτρέποντας στους ασφαλιστές να καθορίζουν ψηφιακά την underwriting διάθεση και δίνοντας στους μεσίτες ταχύτερη πρόσβαση σε capacity Follow Line, μόλις καθοριστούν οι όροι του Lead.

Ο Clyde Bernstein, global lead του Aon Broker Copilot και του Aon DPX, ανέφερε:

«Το Aon DPX προσφέρει έναν σύγχρονο τρόπο ώστε οι ασφαλιστές να διατηρούν τον έλεγχο της εκτίμησης κινδύνου και της underwriting στρατηγικής τους, παρέχοντας παράλληλα ένα γρήγορο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης κεφαλαίων.»

Το Aon DPX βασίζεται σε λογική που έχει σχεδιαστεί από την ίδια την Aon και σε παραμετροποιήσιμα κριτήρια που επιτρέπουν στους ασφαλιστές να αποτυπώνουν ψηφιακά την εκτίμησή τους για τον κίνδυνο. Κάθε συμμετέχων ασφαλιστής διατηρεί πλήρη έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται και εφαρμόζεται η διάθεση του underwriting, χωρίς η Aon να έχει ορατότητα στις επιμέρους θέσεις διάθεσης κινδύνου.

Υποστηριζόμενο από προηγμένα analytics συναλλαγών, το Aon DPX θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ασφαλιστές, βοηθώντας τους να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησής τους, καθώς εξελίσσονται οι ανάγκες των πελατών και οι συνθήκες της αγοράς.

Βασισμένο στο Digital and Analytics Ecosystem της Aon

Το Aon DPX αναμένεται να ενσωματωθεί με το Aon Broker Copilot, την ενιαία πλατφόρμα τοποθέτησης, analytics και διαμεσολάβησης της Aon, ενσωματώνοντας τις ψηφιακές συναλλαγές στις καθημερινές ροές εργασίας των μεσιτών, ώστε να υποστηρίζεται πιο συνεπής εκτέλεση και καλύτερη πρόσβαση σε capacity (δυνατότητα ανάλυψης κινδύνου).

Το Aon DPX αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα εφαρμογής του πλάνου 3×3 της Aon, βασισμένο στην επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων της εταιρείας σε ενοποιημένες δυνατότητες δεδομένων, analytics και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Aon Risk Analyzers, Diagnostic tools, καθώς και των Aon Broker Copilot και Claims Copilot, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τρόπου με τον οποίο οι κίνδυνοι τοποθετούνται, διαχειρίζονται και επιλύονται σε όλο τον κύκλο ζωής του κινδύνου.