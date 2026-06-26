Το συνταξιοδοτικό πρόβλημα των Ελλήνων και τα προϊόντα Unit Linked!

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν!

Ο χρόνος μέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησης αυξήθηκε και πλέον φτάνει κατά μέσο όρο στην ηλικία των 67 ετών!

Με το υπάρχον αναδιανεμητικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, που επηρεάζει τους περισσότερους ασφαλισμένους, οι καταβαλλόμενες συντάξεις είναι πολύ χαμηλές!

Αυτοί που ενδεχομένως επηρεάζονται λιγότερο είναι οι μικρότεροι σε ηλικία ασφαλισμένοι, που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να καλυφθούν μέσω κάποιου ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης, που χρησιμοποιεί επενδυτικό μοντέλο!

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν σχεδόν καταργήσει (ή προσπαθούν να καταργήσουν) τα συνταξιοδοτικά προϊόντα!

Τα προϊόντα τύπου Unit Linked γνωρίζουν εκρηκτική αύξηση των πωλήσεών τους μέσω των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών – ασφαλιστικών πρακτόρων, τα οποία όμως είναι επενδυτικού και όχι αποταμιευτικού (συνταξιοδοτικού) χαρακτήρα!

Στην Ελλάδα σήμερα ασφάλειες ζωής και Unit Linked κατέχουν μόνον 1.818.472 άτομα, από τα 10.482.487 που κατοικούν εδώ! (Ποσοστό χαμηλότερο το 18%).

Δείτε αναλυτικά ποια είναι η κατανομή ασφαλίστρων μεταξύ συμβολαίων ζωής και UnitLinked, καθώς και το πλήθος συμβολαίων ζωής (μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα συνταξιοδοτικά) και Unit Linked.

Ασφάλιστρα

Πλήθος συμβολαίων

Τα συμπεράσματα δικά σας, αφού λάβετε υπόψη σας ότι τα Unit Linked ΔΕΝ αποτελούν συνταξιοδοτικού χαρακτήρα προϊόντα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των κινδύνων που έχουν οι επενδύσεις σε αυτά!

Σας θυμίζω τις γνώσεις που αποκομίσατε από τος εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεών σας στην Τράπεζα της Ελλάδος!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.