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Το μεγάλο ζητούμενο στην επιχειρηματική Ασφάλιση είναι η Ανθεκτικότητα - Πως την εξασφαλίζουμε;

Λάουρα Σταυρίδου
Λάουρα Σταυρίδου
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Με μια ματιά

  • Ο όρος ανθεκτικότητα παίζει σπουδαίο ρόλο στην σημερινή οικονομία και είναι το μεγάλο ζητούμενο για κράτη και επιχειρήσεις
  • Είναι τόσο σημαντική, που υπάρχει πλέον η φράση που λέει ότι «η επιτυχία θριαμβεύει με στήριγμα την ανθεκτικότητα»!

Ο όρος ανθεκτικότητα παίζει σπουδαίο ρόλο στην σημερινή οικονομία και είναι το μεγάλο ζητούμενο για κράτη και επιχειρήσεις.

Είναι τόσο σημαντική, που υπάρχει πλέον η φράση που λέει ότι «η επιτυχία θριαμβεύει με στήριγμα την ανθεκτικότητα»!

Η ανθεκτικότητα και η ασφάλιση είναι στενά συνδεδεμένες, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Στόχος της Ασφάλισης είναι να υποστηρίζει άτομα, επιχειρήσεις και κοινωνίες να ανακάμψουν οικονομικά μετά από μια απώλεια.

Ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα της προσαρμογής και ανάκαμψης από διαταραχές, ενώ παράλληλα η λειτουργία συνεχίζει απρόσκοπτα.

Είναι προφανές ότι η Ασφάλιση ενισχύει την ανθεκτικότητα και σε πολλές περιπτώσεις μεγάλων ζημιών, την εξασφαλίζει.

Ως εξαιρετικό εργαλείο διαχείρισης κρίσεων, η Ασφάλιση παρέχει χρηματοοικονομική προστασία και ρευστότητα που οδηγούν σε ταχύτερη ανάκαμψη και ανασυγκρότηση.

Ζητήστε από τον δυνητικό σας πελάτη να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, αξιολόγησης ρίσκου:

  • «Τι θα μπορούσε να πάει στραβά και πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε;»
  • «Πώς χρηματοδοτούμε τις ζημίες όταν κάτι πάει στραβά;»
  • «Πως εξασφαλίζουμε τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης ακόμα και σε κρίσιμες καταστάσεις;»

Η απάντηση είναι, πως ένας σωστός Ασφαλιστικός Σχεδιασμός θα παράξει Προληπτικές Συμφωνίες Χρηματοδοτικής Στήριξης και όχι απλώς συμβόλαια άσχετα μεταξύ τους.

Αν λοιπόν ερωτηθείτε από έναν επιχειρηματία τι ακριβώς κάνετε, μη διστάσετε να του πείτε πως συμβάλλετε στην ανθεκτικότητα της επιχείρησης.

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