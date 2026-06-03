Τραγικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων των ασφαλιστών στην Τράπεζα της Ελλάδος!

Στο 56.3% ο μέσος όρος αποτυχίας στις εξετάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων των πρακτόρων, των μεσιτών και στα επενδυτικά, για το 2026!

Από τα συνολικά 1.940 άτομα (πράκτορες, μεσίτες και στα επενδυτικά) που έχουν δώσει εξετάσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσα στο 2026, έχουν κοπεί τα 1.073!

Ποσοστό αποτυχίας 56,3%!

Οι ασφαλιστικές εταιρίες, που θέλουν να αυξήσουν την παραγωγή τους και να πουλήσουν τα προϊόντα τους, κάνουν κάτι γι’ αυτό το χάλι των αποτελεσμάτων;;;

Μέσα σε λιγότερους από 5 μήνες έχασαν 1.073 πωλητές/ασφαλιστές! Οι περισσότεροι απ’ αυτούς που έδωσαν εξετάσεις ήταν από ασφαλιστικές εταιρίες και όχι από τράπεζες ή δευτερεύουσας απασχόλησης!

Προφανώς στις εταιρίες αρκεί να πουλάνε μέσω τραπεζών και μέσω internet!

Το κακό για τους ασφαλιστικούς πράκτορες είναι ότι γι’ αυτούς και την εκπαίδευσή τους δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται ούτε και οι managers τους και δεν τους εκπαιδεύουν σε όσα η νομοθεσία ορίζει ως υποχρεωτικές γνώσεις για τους ασφαλιστικούς πράκτορες!