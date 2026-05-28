Η Ασφάλιση δημιουργεί ένα ασφαλές οικονομικό οικοσύστημα και ο πελάτης πρέπει να το ξέρει!

Ουσία της Ασφάλισης είναι η παροχή χρήματος ανάγκης.

Με αυτόν τον τρόπο η ασφάλιση λειτουργεί ως μηχανισμός σταθεροποίησης της οικονομίας καθώς οι αποζημιώσεις επιστρέφουν άμεσα χρήμα στην οικονομία μετά από ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, ασθένειες ή θανάτους.

Οι αποζημιώσεις προστατεύουν τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας και με την παρέμβαση τους υπάρχει μείωση της δημοσιονομικής πίεσης στα κράτη. Χωρίς ιδιωτική ασφάλιση, μεγάλο μέρος των ζημιών θα επιβάρυνε κρατικούς προϋπολογισμούς.

Οι Ασφαλιστικές αποζημιώσεις επιτρέπουν την ενίσχυση επενδύσεων και τραπεζικής χρηματοδότησης. Η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης επιτρέπει σε τράπεζες και επενδυτές να χρηματοδοτούν έργα με χαμηλότερο ρίσκο.

Συγκεκριμένα:

Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες καταβάλουν περίπου 1 τρισ. € ετησίως σε αποζημιώσεις και παροχές τα τελευταία χρόνια.

Στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων (non-life), οι αποζημιώσεις στην Ευρώπη έφτασαν περίπου τα 272 δισ. € ετησίως.

Οι αποζημιώσεις αυτοκινήτου ξεπέρασαν τα 97 δισ. €στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι αποζημιώσεις περιουσίας (κατοικίες, επιχειρήσεις, φυσικές καταστροφές) ανήλθαν περίπου σε 75,6 δισ.€.

Για ζωή και συντάξεις δόθηκαν περισσότερα από 700 δις. €

Στην Βρετανία οι Ασφαλιστικές κατέβαλαν ρεκόρ £585 εκατ. μόνο για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα στο 2024, ενώ οι αποζημιώσεις προστασίας ζωής και υγείας ξεπέρασαν τα £8 δις.

Στην Ελλάδα οι αποζημιώσεις είχαν εκτιναχθεί το 2023 λόγω της κακοκαιρίας Daniel, δείχνοντας πώς η ιδιωτική ασφάλιση λειτούργησε ως μηχανισμός άμεσης οικονομικής στήριξης μετά από φυσική καταστροφή. Ακόμα και κλάδοι που δεν τους σκεφτόμαστε συχνά όπως αυτός της νομικής προστασίας ή της αστικής ευθύνης, έδειξαν το πόσο σημαντικοί είναι δίνοντας αποζημιώσεις 2,42 εκατ.€ και 2,6 εκατ.€ αντίστοιχα.

Οι αποζημιώσεις αυτές λειτουργούν ως άμεση ένεση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και συμβάλλουν στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.

Καλό όμως είναι να το γνωρίζουν και οι πελάτες μας, διότι τους έχουμε δώσει να νομίζουν ότι ασφάλιση είναι η κάλυψη του αυτοκινήτου και της υγείας μόνο.