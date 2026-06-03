ΣΕΣΑΕ: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Μικροεκφράσεις προσώπου: Αναγνώρισε, Εφάρμοσε, Ωφελήσου»

Με μεγάλο ενδιαφέρον ανταποκρίθηκαν τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς στην πρόσκληση του ΣΕΣΑΕ για την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Μικροεκφράσεις προσώπου: Αναγνώρισε, Εφάρμοσε, Ωφελήσου» και ομιλήτρια την κυρία Ρωξάνη Οικονόμου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ ασφαλιστικής εταιρείας και διήρκησε σχεδόν δύο ώρες.

Στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, η αποτελεσματική επικοινωνία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το περιεχόμενο των λέξεων, αλλά κυρίως από την ικανότητα κατανόησης των μη λεκτικών σημάτων και των υποκείμενων προθέσεων.

Οι επαγγελματίες καλούνται καθημερινά να διαχειρίζονται σύνθετες συζητήσεις, όπου η πραγματική θέση του συνομιλητή δεν εκφράζεται πάντα ρητά.

H ομιλία αυτή είχε στόχο την ενημέρωση και ανάπτυξη παρατηρητικότητας και επικοινωνιακής ακρίβειας, μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων εργαλείων ανάλυσης συμπεριφοράς και πρακτικών μοντέλων εφαρμογής.

Το πρόγραμμα εστιάσε στην ενίσχυση των εξής δεξιοτήτων: