Δημήτρης Τσεσμετζόγλου (Howden Hellas): Δημιουργούμε νέα πρότυπα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Επενδύουμε διαρκώς στην καινοτομία και σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν πραγματική αξία, χτίζοντας μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, εξέλιξης και ουσιαστικής συνεργασίας», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Howden Hellas & Cyprus, κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, μιλώντας στο «NextDeal».

1. Πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της Howden Hellas μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων και αβεβαιότητας;

Σήμερα λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι δεν είναι πλέον μεμονωμένοι, αλλά πολυεπίπεδοι, αλληλοσυνδεόμενοι και διαρκώς μεταβαλλόμενοι. Από την κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι τις ενεργειακές υποδομές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν πολλαπλές προκλήσεις ταυτόχρονα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική της Howden Hellas βασίζεται στη μετάβαση από το παραδοσιακό insurance management σε ένα πιο ολιστικό και προληπτικό risk management. Δεν αρκεί πλέον να διαχειριζόμαστε ζημιές εκ των υστέρων· στόχος μας είναι να συμμετέχουμε από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, λειτουργώντας ως «risk architects».

Παράλληλα, θεωρούμε κρίσιμη τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ειδικά στο επίπεδο ανταλλαγής και αξιοποίησης δεδομένων, γιατί η ανθεκτικότητα των οικονομιών δεν μπορεί να χτιστεί αποσπασματικά.

2. Ποιον ρόλο παίζουν οι νέες τεχνολογίες (AI, data analytics) στη λήψη αποφάσεων της εταιρείας;

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πλέον κεντρικό πυλώνα στη λήψη αποφάσεων της Howden Hellas. Η ασφαλιστική αγορά μεταβαίνει από μοντέλα που βασίζονταν αποκλειστικά στην ανάλυση ιστορικών δεδομένων σε predictive models που αξιοποιούν AI και advanced analytics για να προβλέπουν κινδύνους πριν αυτοί εκδηλωθούν.

Για εμάς, το data είναι ο οριζόντιος επιταχυντής αυτής της μετάβασης. Όσο πιο ποιοτικά και έγκαιρα είναι τα δεδομένα τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε να σχεδιάσουμε λύσεις διαχείρισης κινδύνου και να βελτιστοποιήσουμε το κόστος ασφάλισης για τους πελάτες μας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, ωστόσο, δεν δημιουργεί μόνο ευκαιρίες, αλλά και νέα είδη ρίσκου. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε οργανισμούς να λειτουργούν με εκατοντάδες ή και χιλιάδες AI agents, κάτι που δημιουργεί νέα ερωτήματα γύρω από την ασφάλεια, τη διακυβέρνηση και τη συνέχεια λειτουργίας. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι το μέλλον θα απαιτήσει ακόμη πιο εξελιγμένους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας, όπου η τεχνολογία θα λειτουργεί παράλληλα με την ανθρώπινη κρίση.

3. Πώς διαφοροποιείστε από τον ανταγωνισμό;

Από την πρώτη κιόλας ημέρα ίδρυσης της εταιρείας μέχρι που έγινε Howden Hellas, δεν σταματήσαμε ποτέ να δημιουργούμε και να θέτουμε νέα πρότυπα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, έχοντας πάντα έναν και μόνο στόχο: να προσφέρουμε ουσιαστική αξία στους πελάτες μας και να δημιουργούμε τις συνθήκες για μία καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους μας.

Επενδύουμε διαρκώς στην καινοτομία και σε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά, καλλιεργώντας μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, εξέλιξης και ουσιαστικής συνεργασίας.

Αφιερώνουμε όλη μας την ενέργεια στο να ανεβάζουμε διαρκώς τον πήχυ και να ξεπερνάμε τον ίδιο μας τον εαυτό καθημερινά, που δεν μας μένει χρόνος να συγκρινόμαστε με τον ανταγωνισμό.