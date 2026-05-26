Δημήτρης Μαζαράκης (Εθνική Ασφαλιστική): Νέα εποχή με ισχυρές βάσεις και ξεκάθαρη στρατηγική

Συνέντευξη από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Την περαιτέρω ενίσχυση του bancassurance μέσα από τη συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον Όμιλο Πειραιώς αναδεικνύει ως κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Δημήτρης Μαζαράκης. Παράλληλα, όμως, «επενδύουμε δυναμικά και στα υπόλοιπα κανάλια διανομής, στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, στις ψηφιακές δυνατότητες και στις νέες μορφές εξυπηρέτησης», σημειώνει ο κ. Μαζαράκης και επαναβεβαιώνει ότι η αξιοπιστία, η φερεγγυότητα και η συνέπεια απέναντι στον ασφαλισμένο αποτελούν στοιχεία που έχουν χτιστεί εδώ και δεκαετίες και παραμένουν στον πυρήνα της ταυτότητας της εταιρείας.

Πώς εξελίσσεται η Εθνική Ασφαλιστική μέσα στο νέο οικονομικό περιβάλλον και στο πλαίσιο του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς;

Το 2025 αποτέλεσε για την Εθνική Ασφαλιστική μια χρονιά-ορόσημο, καθώς ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πρώτη φάση του μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού της εταιρείας, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά όλους τους στρατηγικούς μας στόχους. Σήμερα, εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή, με ισχυρότερες βάσεις, μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση.

Η ένταξή μας στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και επιταχύνει τη μετάβασή μας σε ένα πιο σύγχρονο και πολυκαναλικό μοντέλο ασφάλισης. Μέσα από τις συνέργειες με τον όμιλο, ενισχύουμε τις δυνατότητές μας στη διανομή, αξιοποιούμε καλύτερα την τεχνολογία και τα δεδομένα και δημιουργούμε μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για τον πελάτη.

Παράλληλα, συνεχίζουμε με συνέπεια τον μετασχηματισμό μας, με στόχο να εξελιχθούμε σε μια ακόμη πιο σύγχρονη, ευέλικτη και πελατοκεντρική ασφαλιστική εταιρεία, που ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτής της πορείας, καθώς κινούνται πάνω από τους στόχους μας και παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό μας δίνει την αυτοπεποίθηση ότι η Εθνική Ασφαλιστική βρίσκεται πλέον σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους μετόχους της.

Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη ασφαλιστική εταιρεία που συνδυάζει την ιστορική αξιοπιστία της Εθνικής Ασφαλιστικής με την καινοτομία, την ευελιξία και τη δυναμική που απαιτεί η νέα εποχή. Με οδηγό τον άνθρωπο, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε μια κουλτούρα υπευθυνότητας, συνεργασίας και υψηλής απόδοσης, ώστε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία και την ελληνική οικονομία.

Ποια είναι η στρατηγική σας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών;

Η εμπιστοσύνη είναι διαχρονικά το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η αξιοπιστία, η φερεγγυότητα και η συνέπεια απέναντι στον ασφαλισμένο αποτελούν στοιχεία που έχουν χτιστεί εδώ και δεκαετίες και παραμένουν στον πυρήνα της ταυτότητάς μας.

Σήμερα, μέσα από τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό που υλοποιούμε, στόχος μας είναι να εξελίξουμε αυτήν τη σχέση εμπιστοσύνης σε ένα ακόμα πιο σύγχρονο και ουσιαστικό επίπεδο. Δεν θέλουμε απλώς να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πελατών μας, αλλά να μπορούμε να τις ξεπερνάμε, προσφέροντας πιο απλές, πιο ποιοτικές και πιο προσιτές ασφαλιστικές λύσεις.

Επενδύουμε σημαντικά στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη διαφάνεια της ενημέρωσης και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση. Παράλληλα, ενισχύουμε διαρκώς την πελατοκεντρική μας κουλτούρα, βάζοντας τον πελάτη στο κέντρο κάθε απόφασης που λαμβάνουμε.

Η αποστολή μας είναι να στεκόμαστε ουσιαστικά δίπλα στον άνθρωπο και στις επιχειρήσεις σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής και της δραστηριότητάς τους, προσφέροντας λύσεις προστασίας που δημιουργούν ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική. Για εμάς, η ασφάλιση δεν είναι απλώς ένα προϊόν· είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται καθημερινά μέσα από πράξεις, συνέπεια και πραγματική υποστήριξη.

Η φιλοδοξία μας είναι η Εθνική Ασφαλιστική να αποτελεί για τον ασφαλισμένο όχι μόνο έναν ισχυρό ασφαλιστικό οργανισμό, αλλά έναν πραγματικό συνεργάτη ζωής, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν συνολικά τις ασφαλιστικές τους ανάγκες.

Πώς αξιοποιείτε τα δεδομένα για τη βελτίωση των ασφαλιστικών προϊόντων, κυρίως στην ασφάλιση Υγείας;

Η αξιοποίηση των δεδομένων αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση πιο σύγχρονων, πιο αποτελεσματικών και πιο εξατομικευμένων ασφαλιστικών λύσεων. Μέσα από τα δεδομένα μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα τη συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των πελατών μας και να σχεδιάζουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στη σημερινή πραγματικότητα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα της Υγείας, όπου οι προκλήσεις είναι μεγάλες λόγω της αύξησης του κόστους υγειονομικής περίθαλψης και των διαρθρωτικών πιέσεων του συστήματος. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε προγράμματα που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα κάλυψης με βιωσιμότητα και καλύτερο έλεγχο του κόστους για τον ασφαλισμένο.

Παράλληλα, αξιοποιούμε τα δεδομένα για να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και τη συνολική βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς. Πιστεύουμε ότι το μέλλον της ασφάλισης Υγείας δεν περιορίζεται μόνο στην αποζημίωση, αλλά επεκτείνεται στη συνολική υποστήριξη του ανθρώπου σε όλα τα στάδια της φροντίδας του.

Η τεχνολογία και τα δεδομένα μάς επιτρέπουν να κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση με μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα, παραμένουμε προσηλωμένοι στις αξίες της υπευθυνότητας, της διαφάνειας και του σεβασμού προς τον πελάτη, διασφαλίζοντας ότι η καινοτομία υπηρετεί πάντα τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες.

Ποια είναι τα σχέδια επέκτασης ή ανάπτυξης της εταιρείας σας;

Η στρατηγική ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστικής βασίζεται σε ένα πολυκαναλικό μοντέλο ανάπτυξης, με στόχο να βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στον πελάτη και να καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση του bancassurance μέσα από τη συνεργασία μας με τον Όμιλο Πειραιώς, παράλληλα όμως επενδύουμε δυναμικά και στα υπόλοιπα κανάλια διανομής, στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, στις ψηφιακές δυνατότητες και στις νέες μορφές εξυπηρέτησης.

Ταυτόχρονα, επενδύουμε συστηματικά στην τεχνολογία, στην αξιοποίηση των δεδομένων και στην ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων. Στόχος μας δεν είναι απλώς να προσφέρουμε περισσότερα προϊόντα, αλλά να δημιουργούμε πιο ουσιαστικές, πιο προσωποποιημένες και πιο προσιτές λύσεις προστασίας, που ενισχύουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πελατών μας.

Με οδηγό την καινοτομία, την υπευθυνότητα και τη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε μια νέα γενιά ασφαλιστικών υπηρεσιών που θα συνδυάζει αξιοπιστία, ευελιξία και πραγματική αξία για την κοινωνία.

Η φιλοδοξία μας είναι η Εθνική Ασφαλιστική να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, όχι μόνο λόγω μεγέθους και ιστορίας, αλλά κυρίως ως μια σύγχρονη ασφαλιστική εταιρεία που δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία, επενδύει στους ανθρώπους της και παραμένει σταθερά δίπλα στον πελάτη και την ελληνική κοινωνία.