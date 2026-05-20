Η Ατλαντική Ένωση Ονομαστικός Χορηγός στο 2ο Used Car Expo

Ως ονομαστικός χορηγός συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ατλαντική Ένωση στην έκθεση “Used Car Expo”, η οποία εστιάζει στην αυξανόμενη ανάγκη της ελληνικής αγοράς για αξιόπιστα και ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Κεντρικός στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Για τον λόγο αυτό, τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στην έκθεση προέρχονται από σοβαρούς εμπόρους και υποβάλλονται σε αυστηρούς τεχνικούς και ποιοτικούς ελέγχους μέσω της DEKRA, η οποία παρέχει πιστοποιήσεις ποιότητας, όπως ανέφερε στο Nextdeal, ο διοργανωτής της Used Car Expo, κ. Γιάννης Μιζάλης. Συνολικά παρουσιάζονται περίπου 600 μεταχειρισμένα οχήματα με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του μέλους του Δ.Σ της Ατλαντικής Ένωσης, κ. Νότη Λαπατά στην κάμερα του Nextdeal.gr, λόγω των υψηλών τιμών των καινούργιων οχημάτων, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε λύσεις μεταχειρισμένων, αναζητώντας όμως παράλληλα διαφάνεια και ασφάλεια στην αγορά τους. Ακόμη, επεσήμανε ότι το σημαντικότερο στοιχείο για έναν ασφαλισμένο είναι η βεβαιότητα ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα βρίσκεται δίπλα του όταν τη χρειαστεί, είτε πρόκειται για ασφάλιση αυτοκινήτου είτε για μακροχρόνιες καλύψεις ζωής και υγείας, κάτι για το οποίο και μεριμνούν προστατεύοντας τον ασφαλισμένο.

Η συνολική φιλοσοφία της έκθεσης βασίζεται στη διαφάνεια, την πιστοποίηση και την προστασία του καταναλωτή, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο θεσμό για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα.