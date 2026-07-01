UNI-PHARMA: Στα σκαριά Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας Μονοκλωνικών Αντισωμάτων

Τη δημιουργία Κέντρου & Καινοτομίας προετοιμάζει η φαρμακοβιομηχανία «UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχοντας καταθέσει φάκελο μέσω της ENTERPRISE GREECE -INVEST &TRADE από το Νοέμβριο του 2025.

Το υπό μελέτη έργο αφορά στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση μίας τελευταίας τεχνολογίας (state-of-the-art) υποδομής, κατάλληλη για την έρευνα και ανάπτυξη βιοφαρμακευτικών διεργασιών με τελικό στόχο την ανάπτυξη νέων βιοτεχνολογικών βιοομοειδών προϊόντων, για την επέκταση του χαρτοφυλακίου της σε νέες κατηγορίες προϊόντων και συγκεκριμένα μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Επίσης, θα περιλαμβάνει την έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων, για τον εμπλουτισμό του φαρμακευτικού χαρτοφυλακίου της με νέες θεραπευτικές κατηγορίες και καινοτόμες μορφοποιήσεις/formulations (ενέσιμων, εισπνεόμενων και διαδερμικών συστημάτων) καθώς επίσης και την ενσωμάτωση εφαρμογών και εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την τεχνολογική αναβάθμιση και επιτάχυνση των διεργασιών έρευνας και ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει το έντυπο της ENTERPRISE GREECE, ο φορέας επένδυσης αιτείται την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν.4864/2021 ως «Στρατηγική Επένδυση 2», η οποία αφορά στους τομείς της Έρευνας & Καινοτομίας και της Βιοτεχνολογίας, τονίζοντας τη συμβολή της επένδυσης στην ανάπτυξη της χώρας σε τεχνολογίες αιχμής σχετικές με την παραγωγή φαρμακευτικών μορφών υψηλής προστιθέμενης αξίας και μεγάλου θεραπευτικού ενδιαφέροντος καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας το Κέντρο θα γίνει δίπλα στο βιοκλιματικό εργοστάσιο στην οδό Καλυφτάκη στην Κηφισιά και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από νέους επιστήμονες που διαθέτουν νεοφυείς επιχειρήσεις.