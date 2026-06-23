H Πειραιώς Best in Business Transformation στα Project Management Awards 2026

Tη διάκριση Best in Business Transformation και άλλα τρία σημαντικά βραβεία έλαβε η Πειραιώς στα Project Management Awards 2026, στα οποία αναδεικνύονται οι βέλτιστες πρακτικές και τα έργα που ξεχωρίζουν στον τομέα της διοίκησης έργων στην Ελλάδα.

Οι διακρίσεις που έλαβε η Τράπεζα επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Πειραιώς στη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της εστίαση στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, την κυβερνοασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνων, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας.

Στα Project Management Awards 2026, τα οποία διοργάνωσαν το PMI Greece, η Boussias Events και τα περιοδικά NetFax και netweek, η Πειραιώς έλαβε τα βραβεία: