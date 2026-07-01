Ευρωβαρόμετρο: Οι πολίτες εμπιστεύονται την ΕE σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς - Η ιχνηλάτηση του τελευταίου ευρωβαρόμετρου

68% πιστεύει ότι ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας πρέπει να ενισχυθεί στο μέλλον (Ελλάδα: 81%, Κύπρος: 92%)

74% θεωρεί επωφελή τη συμμετοχή στην ΕΕ - το υψηλότερο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί από τότε που το ερώτημα τέθηκε για πρώτη φορά το 1983, επαναλαμβάνοντας το ιστορικό υψηλό του 2025 (Ελλάδα: 63%, Κύπρος: 77%)

75% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η ΕΕ προσφέρει σταθερότητα σε έναν ταραγμένο κόσμο, ποσοστό αυξημένο κατά 8 μονάδες από το φθινόπωρο του 2025 (Ελλάδα: 71%, Κύπρος: 69%)