ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ευρωβαρόμετρο: Οι πολίτες εμπιστεύονται την ΕE σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς - Η ιχνηλάτηση του τελευταίου ευρωβαρόμετρου
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Σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, γεμάτο συγκρούσεις, πολεμικές συρράξεις και έντονη ανασφάλεια, η Ευρώπη παραμένει ένα σίγουρο καταφύγιο για την πλειοψηφία των πολιτών της. Προβλήματα υπάρχουν, πίεση ασκείται σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού κυρίως σε οικονομικό επίπεδο (υψηλός πληθωρισμός). Ωστόσο, η πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι η Ε.Ε προσφέρει σταθερότητα, ένα ποσοστό που όσο περνάει ο καιρός καταγράφει αυξητική τάση. Τα ευρήματα του τελευταίου ευρωβαρόμετρου που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας είναι ενδεικτικά του κλίματος που επικρατεί στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλα και των προσδοκιών της κοινής γνώμης για την επόμενη μέρα. Οι συντάκτες του σχετικού report επισημαίνουν ανάμεσα σε άλλα ότι παρά την αύξηση των οικονομικών ανησυχιών, οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν την ποιότητα ζωής που βιώνουν, αλλά και τον ειρηνικό, προστατευτικό και συνεργατικό χαρακτήρα της Ε.Ε. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία, τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν ολιστικά μέσα από την εμβάθυνση της συνεργασίας των κρατών-μελών σε συνδυασμό με την πορεία διεύρυνσης που έχει χαράξει η Ε.Ε προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι δείκτες απαισιοδοξίας ανάμεσα στους Ευρωπαίους για το επέκεινα, στη σκιά των διαρκών γεωπολιτικών μεταβολών και της ανασφάλειας που προκαλεί ο αναθεωρητισμός σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα της έρευνας εστιάζουν κατά κύριο λόγο στους παρακάτω δείκτες:
Επωφελής η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό εγχείρημα
Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (74%) θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι επωφελής, ποσοστό που ισοδυναμεί με το ιστορικό υψηλό που καταγράφηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2025. Ως κυριότερο όφελος της συμμετοχής, με αυξητική τάση μάλιστα, θεωρείται η συμβολή της ΕΕ στη διασφάλιση της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας (40%), ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών(34%).
Στην Ελλάδα, καταγράφεται ένα πρόβλημα ως προς το perception, καθώς το ποσοστό όσων θεωρούν επωφελή τη συμμετοχή στην ΕΕ (63%) υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Τη στιγμή που η συζήτηση για την αυτονομία της Ε.Ε σε κρίσιμους τομείς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι πολίτες πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια (39%) και στην ενεργειακή ανεξαρτησία (35%). Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η ανταγωνιστικότητα και η οικονομία που θεωρούνται επίσης τομείς προτεραιότητας για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.
Όσον αφορά στην ποιότητα ζωής, το 83% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής του, σε αντίθεση με το 17% που έχει αντίθετη άποψη. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 69% ανάμεσα σε όσους αντιμετωπίζουν κατά καιρούς δυσκολίες στην εξόφληση των λογαριασμών τους.
Εν κατακλείδι, η εμπιστοσύνη αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα για την επόμενη μέρα στην Ε.Ε. Ταυτόχρονα, οι πολίτες ζητούν καλύτερη συνεργασία και αποφασιστικότερα βήματα για τη θωράκιση της ασφάλειας και της ευημερίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.