Όταν η Ελλάδα έγινε…Ζιμπάμπουε, παίζει…με τις τράπεζες, προς διπλό deal με Motor Oil ο Aktor και τα ιστορικά υψηλά της Coca Cola HBC

Ελλάδα- ΔΝΤ 2015: Τρεις χώρες δεν είχαν πληρώσει το ΔΝΤ, μέχρι το 2015: Η Σομαλία, το Σουδάν και η Ζιμπάμπουε.

Στις 30 Ιουνίου του 2015 προστέθηκε και η Ελλάδα. Ήταν η πρώτη φορά που η χώρα μας δεν ήταν συνεπής προς τις δανειακές της υποχρεώσεις. Στις 30 Ιουνίου του 2015, η Ελλάδα δεν κατέβαλλε την δόση των €1,6 δις που όφειλε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος δανειακής στήριξης που είχε λάβει. Ήταν η στιγμή που η Ελλάδα τέθηκε εκτός προγράμματος και μπήκε στο κλαμπ των χωρών –μεταξύ των οποίων και η Ζιμπάμπουε!– με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δ.Ν.Τ. Η συζήτηση για Grexit επέστρεψε τότε με ένταση, ενώ η αγορά λειτουργεί σε συνθήκες ασφυξίας. Έτσι για να θυμόμαστε τα πεπραγμένα αυτών που σήμερα επανέρχονται για να μας…σώσουν.

Τράπεζες- Τσίπρας (1): Ο Αλέξης επανήλθε και εκτός των άλλων «επιτίθεται» και στις τράπεζες. «Πιασάρικο» θέμα οι κακοί τραπεζίτες. Δεν νομίζω ο πρώην πρωθυπουργός να μην γνωρίζει, αλλά οι οικονομικά αναλφάβητοι εύκολα θα πέσουν θύματα του αριστερού λαϊκισμού. Μας είπε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο!

Η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες, σε αντίθεση με τις λοιπές επιχειρήσεις φορολογούνται με συντελεστή 29% (έναντι 22% των λοιπών εταιρειών). Επίσης τις απείλησε με έκτακτη εισφορά αν δεν πληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028, αντί το 2035, επισημαίνοντας «τέρμα η πλάκα». Όσοι προτείνουν μία έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τις επόμενες χρήσεις οι τράπεζες θα επιστρέψουν σε ζημίες, οπότε το δημόσιο δεν θα εισπράξει τίποτε, με επιπτώσεις και στη ροή χρηματοδότησης της οικονομίας.

Τράπεζες- Τσίπρας (2): Ουσιαστικά μία τέτοια κίνηση απαγορεύεται εμμέσως πλην σαφώς από την ΕΚΤ και συγκεκριμένα από το Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών της ΕΚΤ (SSM), ο οποίος λόγω της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, απαιτεί από τις τράπεζες μεγάλα κεφαλαιακά μαξιλάρια. Και ερχόμαστε στον αναβαλλόμενο φόρο ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 12,1 δισ. ενώ τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 30 δις. ευρώ. Το 2028 αναμένεται να είναι γύρω στα 8 δισ. ευρώ, ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν σύμφωνα με τον Τσίπρα. Τα 8 δις. αποτελούν το 30% των κεφαλαίων CET1.Πως άραγε θα καλυφθεί αυτό το έλλειμα της κεφαλαιακής επάρκειας; Θα έχουμε νέα ανακεφαλαιοποίηση; Να μην ξεχάσουμε ότι τη ρύθμιση με τον αναβαλλόμενο φόρο ψήφισε ο Αλέξης, για να μην είχαμε και νέα ανακεφαλαιοποίηση. Δεν είμαστε λωτοφάγοι…

IMEC: Η Ελλάδα διεκδικεί κομβικό ρόλο στον διάδρομο IMEC, μία σημαντική πρωτοβουλία για το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές ροές και την ψηφιακή συνδεσιμότητα μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης . Οι Θεοδωρικάκος και Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Ινδό υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας Piyush Goyal .Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως πύλης προς την Ευρώπη. Τα ελληνικά λιμάνια μπορούν να γίνουν κρίσιμοι κόμβοι για τη μεταφόρτωση εμπορευμάτων και την περαιτέρω διανομή τους στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος. Για την Ελλάδα είναι ένα νέο γεωοικονομικό στοίχημα. O ΙΜΕC αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο, που και οι ΗΠΑ έχουν αγκαλιάσει θερμά, θέλοντας να παρακαμφτεί ο δρόμος του δρόμου του Μεταξιού της Κίνας.

Τράπεζες: Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s εκτιμά ότι είναι διαχειρίσιμες για τις ελληνικές τράπεζες οι επιπτώσεις της ρύθμισης για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και δεν μεταβάλλει την άποψή της για το πιστωτικό τους προφίλ, τη φερεγγυότητα ή την πορεία της κερδοφορίας τους. Ο οίκος επισημαίνει πως η κυβέρνηση εκτιμά το συνολικό κόστος για τις τέσσερις συστημικά τράπεζες σε περίπου 700 εκατ. Το ποσό περιλαμβάνει περίπου 500 εκατ. διαφυγόντων μελλοντικών εσόδων από τόκους σε περίπου 16,5 δισεκ. αναδιαρθρωμένων στεγαστικών δανείων σε ορίζοντα 20 ετών και 200 εκατ. αναδρομικής αναγνώρισης υπερπληρωμένων τόκων.

Aktor(1): Πυκνή η ειδησεογραφία για τον όμιλο Aktor. Στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων και των περιβαλλοντικών υποδομών ενισχύει τη θέση της η AKTOR, η οποία υπέβαλε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τη Motor Oil για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στις ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS E.S, οι οποίες αποτελούν 100% έμμεσες θυγατρικές της Motor Oil.

Η πρόταση αφορά την απόκτηση του 75% των δύο εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς της κυκλικής οικονομίας, από τη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και ΣΔΙΤ έως τη μελέτη και κατασκευή περιβαλλοντικών υποδομών.

Aktor (2): Παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας με επιστολή της στο Χρηματιστήριο επιβεβαίωσε ότι εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες και στον τομέα του φυσικού αερίου, απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με τον δεύτερο ελληνικό πλωτό τερματικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU). Η εταιρεία ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις, μεταξύ άλλων και με τη Motor Oil σε ό,τι αφορά το FSRU «Διώρυγα GAS», χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία που να απαιτεί ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Και η Motor Oil επισήμανε ότι εξετάζει διαρκώς προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου με διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένης της AKTOR.

Coca Cola HBC: Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε χθες η μετοχή της Coca Cola HBC στα 57,40 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση πάνω από τα 21 δισ. ευρώ. Η επενδυτική αμερικανική τράπεζα Jefferies «απογειώνει» την τιμή- στόχο στα 63,8 ευρώ. Την εκτίμηση ότι η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) αλλάζει ουσιαστικά το αναπτυξιακό προφίλ της Coca-Cola HBC διατυπώνει η Jefferies. Η απόκτηση του 75% της CCBA προσθέτει 14 νέες αγορές, περισσότερα από 800.000 σημεία πώλησης και πάνω από 40 εμπορικά σήματα, μετατρέποντας τον όμιλο στον δεύτερο μεγαλύτερο εμφιαλωτή της Coca-Cola παγκοσμίως βάσει όγκου.

RWE – ΔΕΗ: Δύο κορυφαίοι ενεργειακοί όμιλοι, η RWE και η ΔΕΗ, συνεχίζουν να προωθούν την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας θέτοντας σε λειτουργία φωτοβολταϊκά έργα που πλησιάζουν το 1GWp, καθώς πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία και το τελευταίο από τα εννέα φωτοβολταϊκά έργα στην Δυτική Μακεδονία. Τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά έργα είναι ομαδοποιημένα σε τρία φωτοβολταϊκά συγκροτήματα μεγάλης κλίμακας συνολικής ισχύος 930 MWp (884 MWac).