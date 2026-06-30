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DAÈS: Ακυρώνουμε το στρες, όχι την εκδήλωση!

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Nextdeal newsroom
DAES
Καλοκαιρινά φεστιβάλ, open-air συναυλίες, θεατρικές περιοδείες και πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμων. Η προετοιμασία κρατάει μήνες, αλλά ένα απρόοπτο αρκεί για να ανατραπούν τα πάντα.
Είτε πρόκειται για ακύρωση λόγω καιρικών συνθηκών, είτε για ζημιές στον εξοπλισμό ή ατυχήματα στον χώρο, η DAÈS είναι εκεί για να προστατεύσει την επένδυσή σου. Με εξειδικευμένα πακέτα για διοργανωτές, εξασφαλίζεις ότι η εκδήλωσή σου είναι θωρακισμένη από κάθε αστάθμητο παράγοντα.
Γιατί η επιτυχία μιας εκδήλωσης κρίνεται και από το πόσο καλά προετοιμασμένος είσαι για το αναπάντεχο.
Μάθε πώς να ασφαλίσεις το event σου εδώ

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