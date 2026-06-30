DAÈS: Ακυρώνουμε το στρες, όχι την εκδήλωση!

Καλοκαιρινά φεστιβάλ, open-air συναυλίες, θεατρικές περιοδείες και πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμων. Η προετοιμασία κρατάει μήνες, αλλά ένα απρόοπτο αρκεί για να ανατραπούν τα πάντα.

Είτε πρόκειται για ακύρωση λόγω καιρικών συνθηκών, είτε για ζημιές στον εξοπλισμό ή ατυχήματα στον χώρο, η DAÈS είναι εκεί για να προστατεύσει την επένδυσή σου. Με εξειδικευμένα πακέτα για διοργανωτές, εξασφαλίζεις ότι η εκδήλωσή σου είναι θωρακισμένη από κάθε αστάθμητο παράγοντα.