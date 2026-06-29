ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Η Contract στην κορυφή των Sales Awards 2025 της Interamerican για 8η συνεχή χρονιά
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Μία ακόμη σημαντική διάκριση κατέκτησε η Contract στα Sales Awards 2025 της Interamerican, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα και τη σταθερά αναπτυξιακή της πορεία.
Η εταιρία βραβεύτηκε για 8η συνεχή χρονιά με την 1η θέση σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Γενικών Ασφαλίσεων εκτός Αττικής, μία διάκριση που αποτελεί επιστέγασμα της συλλογικής προσπάθειας, της οργάνωσης και της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει το δίκτυο συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα.
Η ετήσια εκδήλωση της Interamerican πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στο εμβληματικό ONASSIS STEGI, παρουσία στελεχών, συνεργατών και εκπροσώπων της ασφαλιστικής αγοράς από όλη την Ελλάδα.
Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Στάθης Μπουτάκης, Γενικός Διευθυντής εταιριών του Contract Network, εκπροσωπώντας την Contract και το σύνολο των συνεργατών της, οι οποίοι συμβάλλουν διαχρονικά στη διατήρηση αυτής της κορυφαίας πορείας.
Η οκταετής αυτή πρωτιά αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρία, καθώς επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των πελατών, την αφοσίωση των συνεργατών και τη σταθερή, ουσιαστική συνεργασία με την Interamerican.
Η Contract ευχαριστεί θερμά όλους τους συνεργάτες της για τη συμβολή τους σε αυτή τη σημαντική διαδρομή, καθώς και την Interamerican για τη σταθερή εμπιστοσύνη και συνεργασία.