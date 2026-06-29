Η Contract στην κορυφή των Sales Awards 2025 της Interamerican για 8η συνεχή χρονιά

Μία ακόμη σημαντική διάκριση κατέκτησε η Contract στα Sales Awards 2025 της Interamerican, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα και τη σταθερά αναπτυξιακή της πορεία.

Η εταιρία βραβεύτηκε για 8 η συνεχή χρονιά με την 1 η θέση σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Γενικών Ασφαλίσεων εκτός Αττικής , μία διάκριση που αποτελεί επιστέγασμα της συλλογικής προσπάθειας, της οργάνωσης και της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει το δίκτυο συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα.

Η ετήσια εκδήλωση της Interamerican πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στο εμβληματικό ONASSIS STEGI, παρουσία στελεχών, συνεργατών και εκπροσώπων της ασφαλιστικής αγοράς από όλη την Ελλάδα.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Στάθης Μπουτάκης, Γενικός Διευθυντής εταιριών του Contract Network, εκπροσωπώντας την Contract και το σύνολο των συνεργατών της, οι οποίοι συμβάλλουν διαχρονικά στη διατήρηση αυτής της κορυφαίας πορείας.

Η οκταετής αυτή πρωτιά αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρία, καθώς επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των πελατών, την αφοσίωση των συνεργατών και τη σταθερή, ουσιαστική συνεργασία με την Interamerican.

Η Contract ευχαριστεί θερμά όλους τους συνεργάτες της για τη συμβολή τους σε αυτή τη σημαντική διαδρομή, καθώς και την Interamerican για τη σταθερή εμπιστοσύνη και συνεργασία.