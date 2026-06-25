Δυναμική παρουσία της INTRACOM DEFENSE στην Eurosatory 2026

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) συμμετείχε στη διεθνή έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Eurosatory 2026, όπου είχε την τιμή να υποδεχθεί στον εκθεσιακό της χώρο, τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Γαλλία, κ. Ιωάννη-Μιλτιάδη Νικολαΐδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, και τον Διευθυντή Δ΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγο Ιωάννη Κορρέ, καθώς και άλλους αξιωματούχους ελληνικών και ξένων Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάσθηκε η νέα Υβριδική Γεννήτρια Ηλεκτρικής Ισχύος HECCS (Hybrid Energy & Climate Control System), ειδικά σχεδιασμένη για συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής αεράμυνας, συνεχίζοντας την επιτυχή παρουσία των υβριδικών συστημάτων της IDE σε διεθνή προγράμματα.

Με σταθερό προσανατολισμό στην τεχνολογική καινοτομία, η IDE επεκτείνει το διεθνές της αποτύπωμα και στα συστήματα τακτικών επικοινωνιών, δεδομένης και της πρόσφατης επιλογής του συστήματος WiSPRevo CIS για τα Leopard 2A8 του Υπουργείου Άμυνας της Λιθουανίας, όπως επίσης και των επιτυχών δοκιμών πεδίου σε Αρκτικές περιβαλλοντικές συνθήκες και σε οχήματα υψηλού θορύβου του Υπουργείου Άμυνας της Φινλανδίας.

Έχοντας διπλασιάσει την υπογραφή νέων συμβάσεων, η IDE παραμένει σταθερή στην εξαγωγική της στρατηγική, η οποία στοχεύει στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, στην αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών της, στη συμμετοχή της σε διεθνείς βιομηχανικές συνεργασίες, καθώς και σε ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης.