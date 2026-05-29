«Όταν ο ουρανός σου κοκκινίζει…» - Ένα παραμύθι για τη διαχείριση του παιδικού θυμού

Οι εκδόσεις Ηλιαχτίδα ανακοινώνουν με χαρά την κυκλοφορία του νέου παιδικού παραμυθιού «Όταν ο ουρανός σου κοκκινίζει…» της ψυχολόγου Ιωάννας Θεοδωρακοπούλου και της συγγραφέως Δέσποινας Φίλιου, σε εικονογράφηση της Στέλλας Μαντάκα. Πρόκειται για ένα τρυφερό και συμβολικό έργο που προσεγγίζει το ευαίσθητο θέμα του θυμού, προσφέροντας στα παιδιά και στους φροντιστές τους πολύτιμα εργαλεία για τη συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Μέσα από την ιστορία του μικρού Μάριου και του ιδιαίτερου φίλου του, του Κοκκινοσυννεφάκη, τα παιδιά ταξιδεύουν στον εσωτερικό κόσμο των συναισθημάτων. Ανακαλύπτουν πως ο θυμός δεν είναι κάτι κακό ή επικίνδυνο, αλλά ένα σημαντικό μήνυμα που χρειάζεται να ακουστεί.

Με τρυφερότητα, χιούμορ και συμβολική γραφή, το βιβλίο βοηθά τα παιδιά:

Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους.

Να ηρεμούν το σώμα τους.

Να εκφράζουν με ασφάλεια αυτό που νιώθουν.

Το παραμύθι συνοδεύεται από ειδικό σημείωμα για γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και από προτάσεις συζήτησης και δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη συναισθηματική σύνδεση με το παιδί. Απευθύνεται σε ηλικίες 3–7 ετών, αλλά και σε κάθε ενήλικα που θέλει να μάθει να ακούει λίγο καλύτερα τον «ουρανό» των παιδιών.

Σχετικά με τις δημιουργούς:

Η επιστημονική ματιά της ψυχολόγου Ιωάννας Θεοδωρακοπούλου συναντά τη δημιουργική γραφή της συγγραφέως Δέσποινας Φίλιου, δημιουργώντας έναν ιδανικό οδηγό συναισθηματικής νοημοσύνης για μικρά παιδιά. Η ζωντανή εικονογράφηση της Στέλλας Μαντάκα δίνει μορφή και χρώμα στον εσωτερικό κόσμο των ηρώων, κάνοντας τα μηνύματα του βιβλίου άμεσα προσβάσιμα και ελκυστικά.

Το βιβλίο «Όταν ο ουρανός σου κοκκινίζει…» είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην επίσημη ιστοσελίδα των εκδόσεων Ηλιαχτίδα.