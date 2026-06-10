Deloitte: Δυναμική διεύρυνση της διοικητικής της ομάδας

Με 4 νέους Equity Partners και 3 νέους Partners, η εταιρεία ενδυναμώνει στρατηγικούς τομείς υπηρεσιών και επιβεβαιώνει τη συνεχή επένδυσή της στο δυναμικό της.

Η Deloitte Ελλάδος προχώρησε στην προαγωγή 7 διευθυντικών στελεχών της σε Equity Partners και Partners, ενισχύοντας περαιτέρω τη διοικητική της ομάδα, με το σύνολο των Partners της να ανέρχεται πλέον σε 63 σε ένα πολυπληθές εργατικό δυναμικό 3.200 ατόμων σε όλη τη χώρα. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση της εταιρείας στην εξέλιξη του δυναμικού της και την ενίσχυση κρίσιμων τομέων υπηρεσιών, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για τις επιχειρήσεις και την αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη που προήχθησαν σε Equity Partners είναι οι:

Σπύρος Βαμβακούσης, Equity Partner, Tax & Statutory Compliance Leader, Business Process Solutions

Χρήστος Βιδάκης, Equity Partner, Cyber Leader, Technology, Media and Telecommunications Industry Leader

Στέλιος Μαντάς, Equity Partner, Deloitte Digital Leader

Κωνσταντίνος Μοτσάκος, Equity Partner, Finance Operate Leader, Business Process Solutions

Αντίστοιχα, τα στελέχη που προήχθησαν σε Partners είναι οι:

Χρήστος Βασιλόπουλος , Partner, Engineering, AI & Data

Νίκος Καπέλλος, Partner, Offensive Security, Cyber, Technology and Transformation

Ελευθερία Ρήγα, Partner, Infrastructure & Real Estate, Strategy & Transactions

Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τους νέους Equity Partners και Partners στους νέους τους ρόλους. Η προαγωγή τους αποτελεί αναγνώριση της επαγγελματικής τους πορείας, της ουσιαστικής συμβολής τους στην ανάπτυξη της εταιρείας και της σταθερής τους δέσμευσης στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετες προκλήσεις και να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους, είμαι βέβαιος ότι από τους νέους τους ρόλους θα συνεχίσουν να δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας, τις ομάδες μας και την ευρύτερη κοινωνία».

Συνοπτικά βιογραφικά των 4 νέων Equity Partners:

Ο Σπύρος Βαμβακούσης, Equity Partner, Tax & Statutory Compliance Leader, Business Process Solutions, διαθέτει περισσότερα από 19 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην παροχή διαφόρων φορολογικών υπηρεσιών. Έχει συμμετάσχει σε έργα φορολογικής δέουσας επιμέλειας, διαγνωστικούς φορολογικούς ελέγχους και έργα φορολογικής συμμόρφωσης αλλά και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες. Είναι κάτοχος BSc στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση και MBA, με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Φορολογία από το ALBA Business School.

Ο Χρήστος Βιδάκης, Equity Partner, Cyber Leader και Technology, Media & Telecommunications Industry Leader, διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην ασφάλεια, τον έλεγχο και την επιστήμη της πληροφορικής. Έχει ηγηθεί πληθώρας έργων κυβερνοασφάλειας, συμβουλεύοντας τους οργανισμούς για τη στρατηγική που θα πρέπει να επιλέξουν για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του προγράμματος Κυβερνοασφάλειας και την αποτελεσματική διαχείριση Κυβερνοεπιθέσεων, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίματος, μείωση κινδύνων και συμμόρφωση με τα νομοθετικά και τα κανονιστικά πρότυπα. Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής από Πανεπιστήμιο Δυτική Αττικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Δίκτυα Υπολογιστών και Πληροφοριακά Δίκτυα από το University of Essex.

Ο Στέλιος Μαντάς, Equity Partner και Deloitte Digital Leader, διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, με εξειδίκευση στο CRM, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον μετασχηματισμό επιχειρηματικών διαδικασιών, τη διαχείριση δεδομένων, την ανάλυση και την τεχνολογική στρατηγική. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει ηγηθεί σημαντικών έργων ψηφιακής καινοτομίας και σύνθετων προγραμμάτων μετασχηματισμού για μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη. Είναι πτυχιούχος Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιχειρηματική Καινοτομία και Τεχνολογία.

Ο Κωνσταντίνος Μοτσάκος, Equity Partner, Finance Operate Leader, Business Process Solutions, Tax & Legal, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα μετασχηματισμού και εξωτερικής ανάθεσης Οικονομικών Διευθύνσεων, καθώς και Φορολογικών, Λογιστικών και Μισθοδοτικών τμημάτων. Έχει εργαστεί σε κλάδους όπως ο ξενοδοχειακός, η ναυτιλία, η ενέργεια και τα καταναλωτικά προϊόντα, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό και τον μετασχηματισμό λειτουργικών μοντέλων, καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων, όπως AI, RPA, Automations-as-a-Service και Data Analytics. Είναι Ορκωτός Λογιστής (ICAEW) και Fellow Chartered Certified Accountant (FCCA), κάτοχος BSc στα Οικονομικά και MSc στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, καθώς και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Συνοπτικά βιογραφικά των 3 νέων Partners

Ο Χρήστος Βασιλόπουλος, Partner, Engineering, AI & Data, διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνολογίας, παρέχοντας στρατηγική καθοδήγηση σε οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών τεχνολογικού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού μεγάλης κλίμακας. Υποστηρίζει επιχειρήσεις στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη δημιουργία βιώσιμης επιχειρηματικής αξίας.

Η εξειδίκευσή του εστιάζει στον αυτοματισμό επιχειρησιακών διαδικασιών, τη στρατηγική και υλοποίηση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και Generative AI, τις Αgentic πλατφόρμες, τις cloud-native αρχιτεκτονικές και τον εκσυγχρονισμό σύνθετων λειτουργικών μοντέλων. Συνδυάζοντας ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο με βαθιά κατανόηση των επιχειρηματικών προκλήσεων, συμβάλλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων που επιταχύνουν την επιχειρησιακή εξέλιξη.

Ο Νίκος Καπέλλος, Partner, Offensive Security, Cyber, Technology & Transformation, διαθέτει 17 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην κυβερνοασφάλεια, την επιθετική ασφάλεια και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Έχει ηγηθεί σύνθετων έργων κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βοηθώντας οργανισμούς να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να υιοθετήσουν προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας. Εξειδικεύεται στο Red Teaming, τις κυβερνο-υπηρεσίες με δυνατότητες GenAI, τις δοκιμές διείσδυσης φυσικής ασφάλειας και τις προηγμένες προσομοιώσεις επιθέσεων. Διαθέτει σημαντικές επαγγελματικές πιστοποιήσεις, μεταξύ των οποίων OSCP, OSEP, OSCE, CRTO, CRTL, CISA, CAISP και ACCA.

Η Ελευθερία Ρήγα, Partner, Infrastructure and Real Estate, Strategy & Transactions, διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας σε εκτιμήσεις ακινήτων και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του real estate. Η εμπειρία της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα έργων στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδύσεων (M&A), διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων, εκτιμήσεων χαρτοφυλακίων για συναλλαγές και για σκοπούς ΔΠΧΑ (IFRS), μελετών σκοπιμότητας, αποτιμήσεων αναπτυξιακών έργων, διαμόρφωσης στρατηγικής ακίνητης περιουσίας και εκτιμήσεις ξενοδοχειακών μονάδων. Είναι μέλος του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), πιστοποιημένη από το Υπουργείο Οικονομικών και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ορκωτών Εκτιμητών.