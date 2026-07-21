Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Οι διαφορετικοί δρόμοι Ελλάδας και Κύπρου στην εποπτεία

Άρθρο στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 584) που κυκλοφορεί - Στήλη "Μεσίτης Ασφαλίσεων"

Διαφορές σε ορισμένα σημεία παρουσιάζει το εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο Ελλάδας και Κύπρου στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Οι δύο χώρες εφαρμόζουν τις βασικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την εγγραφή, την επαγγελματική επάρκεια και τη συμπεριφορά των διαμεσολαβητών, έχουν όμως επιλέξει διαφορετικό μοντέλο ως προς την υποβολή οικονομικών στοιχείων και τον φορέα που παρακολουθεί τη δραστηριότητα των ασφαλειομεσιτών.

Ειδικότερα, στις 22 Ιανουαρίου 2026 ο Έφορος Ασφαλίσεων της Κύπρου εξέδωσε εγκύκλιο προς τις εταιρείες ασφαλειομεσιτών, ζητώντας την υποβολή του εντύπου Ε.Α./Δ.10 και των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το έντυπο Ε.Α./Δ.10 αποτελεί, ουσιαστικά, κατάσταση κατανομής των εργασιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Σε αυτό αποτυπώνονται οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάστηκε ο ασφαλειομεσίτης, καθώς και τα ποσά της παραγωγής και των εισπραχθέντων ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στις συνεργασίες αυτές.

Μέσω αυτών των στοιχείων, η εποπτική αρχή μπορεί να σχηματίσει σαφέστερη εικόνα για το μέγεθος της δραστηριότητας κάθε μεσίτη, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του, τον βαθμό εξάρτησής του από συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες και τη συμφωνία των δηλωθέντων ποσών με τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Παράλληλα, μπορεί να εξετάζει εάν η ασφαλειομεσιτική εταιρεία διαθέτει επαρκή οικονομική βάση και οργανωτική υποδομή.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι ο Τύπος Ε.Α./Δ.10 πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ οι πλήρως υπογεγραμμένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να αποσταλούν έως τις 30 Ιουνίου 2026. Η μη έγκαιρη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, το οποίο μπορεί να αυξηθεί στα 300 ευρώ ημερησίως σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης.

Η κυπριακή ρύθμιση συνδέει, επίσης, την υποβολή των στοιχείων με τον έλεγχο της οικονομικής επάρκειας. Οι εταιρείες ασφαλειομεσιτών οφείλουν να διατηρούν σε μόνιμη βάση ίδια κεφάλαια ίσα με το 4% των συνολικών ασφαλίστρων που εισέπραξαν κατά το προηγούμενο έτος, με ελάχιστο όριο τις 23.480 ευρώ. Αν τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του απαιτούμενου ποσού, η εταιρεία πρέπει να προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυση και να ενημερώσει άμεσα την εποπτική αρχή.

Στην Ελλάδα υπάρχει αντίστοιχη, αλλά σαφώς πιο περιορισμένη, υποχρέωση υποβολής στοιχείων. Το άρθρο 23 του Ν. 4583/2018, όπως αντικαταστάθηκε το 2025 με το άρθρο 265 του Ν. 5222/2025, προβλέπει ότι ο μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων υποβάλλει στο αρμόδιο Επιμελητήριο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση για τα τρία προηγούμενα έτη.

Δεν πρόκειται, επομένως, για ετήσια υποβολή, ούτε για απευθείας κατάθεση των στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, ο Ν. 4583/2018 δεν θεσπίζει γενική και ειδική υποχρέωση όλων των ασφαλειομεσιτικών εταιρειών να υποβάλλουν κάθε χρόνο τις οικονομικές καταστάσεις τους στην ασφαλιστική εποπτική αρχή. Οι εταιρείες, βεβαίως, εξακολουθούν να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις βάσει της γενικής εταιρικής και λογιστικής νομοθεσίας.