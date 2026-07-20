Εθνική Τράπεζα: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών η απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια καθώς υπάρχει αναζωπύρωση της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nΣτο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών η απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια καθώς υπάρχει αναζωπύρωση της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nΔιαβάζω τη μελέτη\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nΔιαβάζω τη μελέτη