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Εθνική Τράπεζα: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών η απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια καθώς υπάρχει αναζωπύρωση της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή

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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών η απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια καθώς υπάρχει αναζωπύρωση της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή
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Εθνική Τράπεζα ΕΚΤ επιτόκια πόλεμος Μέση Ανατολή οικονομία

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