Howden Talks: Πρεμιέρα με το Hospitality και τη διαχείριση των κινδύνων στα ξενοδοχεία (βίντεο)

Μια νέα σειρά ενημερωτικών βίντεο εγκαινιάζει η Howden Ελλάς με τίτλο Howden Talks, επιδιώκοντας να φωτίσει εξειδικευμένες πλευρές της ασφάλισης και της διαχείρισης κινδύνων μέσα από συζητήσεις με στελέχη που γνωρίζουν σε βάθος τις ανάγκες κάθε κλάδου.

Το πρώτο επεισόδιο, με τη Νεκταρία Μπέσσα, είναι αφιερωμένο στον τομέα του Hospitality και φιλοξενεί τον Αριστείδη Ατσαλάκη, Head of Hospitality της Howden Ελλάς. Η συζήτηση μεταφέρει το ενδιαφέρον από την εικόνα που βλέπει ο επισκέπτης ενός ξενοδοχείου —την πισίνα, το λόμπι, τη θέα και τις παροχές— σε όσα συμβαίνουν πίσω από τη λειτουργία μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης: την πρόληψη, την προετοιμασία και τη σωστή διαχείριση των κινδύνων.

Ο Αριστείδης Ατσαλάκης εξηγεί ότι η δημιουργία εξειδικευμένου τμήματος Hospitality προέκυψε από τη διαπίστωση πως η ασφάλιση ενός ξενοδοχείου δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα απλό συμβόλαιο περιουσίας και αστικής ευθύνης. Οι απαιτήσεις πελατών, οι ευθύνες που συνδέονται με τις συνεργασίες με tour operators, οι υποθέσεις που μπορεί να προκύψουν στο εξωτερικό και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε μονάδας απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, στις επενδύσεις ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων και ξένων funds, καθώς και στην αυξανόμενη ανάγκη προστασίας των σχετικών επενδύσεων. Παράλληλα, η κλιματική κρίση καθιστά ακόμη πιο σημαντική την προετοιμασία απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα.

Στη συζήτηση παρουσιάζεται επίσης η αξιοποίηση εξειδικευμένων αναλύσεων φυσικών καταστροφών, μέσω του διεθνούς δικτύου της Howden, ώστε να εντοπίζονται οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι που απειλούν κάθε ξενοδοχείο και να σχεδιάζονται προσαρμοσμένες ασφαλιστικές λύσεις. Έμφαση δίνεται και στην υποστήριξη του πελάτη μετά από μια ζημιά, με στόχο την ομαλή διαχείριση του φακέλου και της διαδικασίας αποζημίωσης.

Το πρώτο επεισόδιο του Howden Talks προσφέρει μια διαφορετική ματιά στον ξενοδοχειακό κλάδο και αναδεικνύει τον ρόλο της εξειδίκευσης στη σύγχρονη ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο και παρακολουθήστε τη συζήτηση της Νεκταρίας Μπέσσα με τον Αριστείδη Ατσαλάκη για τις προκλήσεις, τους κινδύνους και τις ασφαλιστικές ανάγκες του Hospitality.