Deloitte Report | Επανασχεδιάζοντας την Εργασία: Τι απαιτείται για να κυριαρχήσετε στην εποχή του Agentic AI

Οι πέντε βασικές αλλαγές που διαμορφώνουν το νέο μοντέλο συνεργασίας ανθρώπων και AI agents

Μπορεί ένας οργανισμός να επιτύχει έως και δεκαπλάσια αύξηση της παραγωγικότητάς του, χωρίς να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό;

Αυτό που μέχρι πρόσφατα φάνταζε ανέφικτο αποτελεί σήμερα τη βασική υπόσχεση του Αgentic AI. Ριζική καινοτομία, εκθετική αύξηση της παραγωγικότητας και αλματώδης ανάπτυξη γίνονται εφικτές μέσω «ψηφιακών εργαζομένων», οι οποίοι μπορούν να εκτελούν σύνθετες λειτουργίες με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση, σε στενή συνεργασία με ανθρώπους και άλλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων προϋποθέτει τον ουσιαστικό επανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται και εκτελείται μια εργασία, σηματοδοτώντας ένα σημείο καμπής για το μέλλον της εργασίας.

Το Αgentic AI δεν αποτελεί απλώς εξέλιξη των chatbots ή των πιλότων Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά μια νέα προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών. Οι ροές εργασίας, οι ρόλοι και οι οργανωτικές δομές απαιτείται να επαναξιολογηθούν και να επαναπροσδιοριστούν, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται το μοντέλο Human-Agentic Workforce, όπου άνθρωποι και AI agents συνεργάζονται αρμονικά, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και δημιουργώντας νέες δυνατότητες.

Το επόμενο βήμα: 5 βασικές αλλαγές για το Human-Agentic Workforce

Μπορούν άνθρωποι και AI agents να λειτουργήσουν πραγματικά ως μια ενιαία ομάδα;

Παρότι πρόκειται για ένα σημαντικό μετασχηματισμό, αυτός είναι απολύτως εφικτός. Προϋποθέτει την αναθεώρηση ξεπερασμένων αντιλήψεων γύρω από τον έλεγχο, τη δυναμικότητα (capacity) και τη σταδιακή εξέλιξη. Η μετάβαση προς ένα μοντέλο συνεργασίας ανθρώπων και AI agents ξεκινά με πέντε βασικές αλλαγές:

1. Από τον τεχνολογικά καθοδηγούμενο μετασχηματισμό στον ανθρωποκεντρικό μετασχηματισμό

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς μπορεί ένας οργανισμός να αξιοποιήσει την ΤΝ για να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό και όχι απλώς να αυτοματοποιήσει διαδικασίες. Αυτό προϋποθέτει αντιστροφή της μέχρι σήμερα λογικής: ο ανθρώπινος αντίκτυπος αποτελεί τον βασικό μοχλό, ενώ η τεχνολογία λειτουργεί ως καταλύτης, ως επιταχυντής ανθρώπινων δυνατοτήτων και όχι απλώς ως μηχανισμός αυτοματοποίησης.

2. Από ρόλους βασισμένους σε καθήκοντα, σε σχεδιασμό βάσει αποτελεσμάτων

Παραδοσιακά, οι ρόλοι εντός των οργανισμών δομούνται γύρω από αποσπασματικά καθήκοντα. Στο περιβάλλον της ΤΝ, οι ρόλοι επαναπροσδιορίζονται με βάση τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τις δεξιότητες και τη συνεργασία ανθρώπων και AI agents. Από στατικές θέσεις εργασίας σε δυναμικά οικοσυστήματα ρόλων που βασίζονται σε δεξιότητες. Καθώς οι AI agents εκτελούν διαδικασίες με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε μεγαλύτερη κλίμακα, οι άνθρωποι μπορούν να επικεντρωθούν στην κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση και τη δημιουργικότητα - στοιχεία που διαφοροποιούν την επιχειρηματική αξία, σε τομείς όπως η εμπειρία πελάτη, η προσαρμοστικότητα των λειτουργιών και η βιώσιμη ανάπτυξη.

3. Από την ψηφιοποίηση σε επιχειρησιακά μοντέλα σχεδιασμένα εξαρχής με Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ψηφιοποίηση εγγράφων, η αυτοματοποίηση των ροών εργασίας και η προσθήκη νέων τεχνολογιών πάνω σε παρωχημένες δομές (legacy structures) αποτελούν σημαντικά βήματα για τη μετάβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο, το Agentic AI απαιτεί κάτι περισσότερο: τον επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών και λειτουργικών μοντέλων εξαρχής, ώστε να επιτρέπουν τη βαθιά και απρόσκοπτη συνεργασία ανθρώπων και AI agents. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που αυξάνει τον αντίκτυπο αντί να πολλαπλασιάζει τις υπάρχουσες δυσλειτουργίες.

4. Από ανάπτυξη μέσω αύξησης προσωπικού σε κλιμακούμενη απόδοση μέσω επανασχεδιασμού

Στην εποχή του Agentic AI, η ανάπτυξη προκύπτει ως αποτέλεσμα του έξυπνου ανασχεδιασμού της εργασίας και όχι λόγω της αύξησης του προσωπικού. Ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών και η ενορχήστρωση των καθηκόντων με τρόπους που θα επιτρέπουν σε ανθρώπους και AI agents να επιτυγχάνουν -από κοινού- εκθετικά αποτελέσματα θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο και θα δημιουργήσουν αξία για τον οργανισμό.

5. Από την κουλτούρα αδράνειας σε οργανωσιακή ετοιμότητα

Ο φόβος για την απώλεια θέσεων εργασίας, η κατακερματισμένη διακυβέρνηση (siloed governance), η έλλειψη εμπιστοσύνης λειτουργούν ανασταλτικά στη στρατηγική ενός οργανισμού. Αυτό καθιστά την οργανωσιακή ετοιμότητα βασικό παράγοντα διαφοροποίησης που επιτρέπει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την αποδοχή της αβεβαιότητας και την επιτάχυνση της μάθησης με ρυθμούς ταχύτερους από την τεχνολογική εξέλιξη. Οι οργανισμοί που θα ηγηθούν στην εποχή του Αgentic AI θα διαμορφώσουν το περιβάλλον και την κουλτούρα που απαιτούνται, ώστε άνθρωποι και AI agents να εξελίσσονται και να ευημερούν από κοινού.

Από τη συνεργασία στη συστημική αλληλεξάρτηση

Στον κόσμο του Αgentic AI, η παραδοσιακή συνεργασία μεταξύ τμημάτων δεν επαρκεί. Κανένας τομέας - Τεχνολογίας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών, Νομικών Υπηρεσιών - δεν μπορεί να λειτουργεί μεμονωμένα. Απαιτείται συστημική αλληλεξάρτηση, όπου η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσα από την πλήρη ευθυγράμμιση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης και την κοινή ευθύνη.

Για να καταστεί αυτό εφικτό, απαιτούνται τρεις βασικοί άξονες:

1 Ριζικός ανασχεδιασμός της εργασίας

Αντί της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε υφιστάμενους ρόλους, απαιτείται αποδόμηση και επανασχεδιασμός της εργασίας από την αρχή. Η ανάπτυξη δεν θα προκύψει από την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά από τον επανασχεδιασμό των ροών εργασίας και των ρόλων, ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και AI Agents.

2. Επαναπροσδιορισμός της ηγεσίας και της διακυβέρνησης

Τα ηγετικά στελέχη (CIOs, CHROs, CROs) καλούνται να λειτουργούν ως ένα ενιαίο, διασυνδεδεμένο σύστημα, υπερβαίνοντας τα οργανωτικά «silos». Η έμφαση μετατοπίζεται από τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στη διαχείριση αποτελεσμάτων. Παράλληλα, απαιτείται ένα πιο δυναμικό μοντέλο διακυβέρνησης, όπου θα υπάρχει εποπτεία για τη συνεργασία ανθρώπου-ΤΝ και θα διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη, η διαχείριση κινδύνων και η απόδοση.

3. Οργανωσιακή ετοιμότητα ως στρατηγικό πλεονέκτημα

Η ετοιμότητα του οργανισμού πρέπει να αναπτύσσεται παράλληλα με την καινοτομία, σε δύο επίπεδα:

Σε ατομικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να αισθάνονται κατάλληλα καταρτισμένοι και να αντιλαμβάνονται την ΤΝ ως συνεργάτη.

Σε οργανωσιακό επίπεδο, οι υποδομές, οι πολιτικές και η κουλτούρα οφείλουν να εξελιχθούν ώστε να υποστηρίξουν τον αντίκτυπο του Αgentic AI.

Η Κατερίνα Γλαβά, Εngineering, AI & Data Leader στην Deloitte Ελλάδος δήλωσε: «Το Agentic AI σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για το σύγχρονο επιχειρείν, υπαγορεύοντας την άμεση μετάβαση από τους αποσπασματικούς πειραματισμούς στον καθολικό εταιρικό μετασχηματισμό. Δεν αρκεί πλέον να ενσωματώνουμε την τεχνολογία σε υπάρχουσες δομές, αλλά οφείλουμε να επανασχεδιάσουμε την ίδια τη φύση της εργασίας με επίκεντρο το αποτέλεσμα και τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής. Η επιτυχία σε αυτό το νέο περιβάλλον απαιτεί στρατηγική τόλμη και σαφήνεια: πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα απλό εργαλείο και να την καταστήσουμε τον βασικό μοχλό για την πλήρη επανεπινόηση των επιχειρηματικών μας μοντέλων, ξεκινώντας από σήμερα».

Ο Γιώργος Φράγκος, Partner, Human Capital Leader της Deloitte Ελλάδος ανέφερε σχετικά: «Το Agentic AI μας καλεί να ανατρέψουμε τη λογική της απλής αυτοματοποίησης και να περάσουμε στον ουσιαστικό επανασχεδιασμό της εργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, αλλά πώς μπορούμε να ανασχεδιάσουμε τους οργανισμούς μας ώστε η τεχνολογία να λειτουργεί ως επιταχυντής των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Η πρόκληση για τα ηγετικά στελέχη είναι να διαμορφώσουν μια νέα κουλτούρα συνέργειας, όπου η τεχνολογία αναλαμβάνει την πολυπλοκότητα και ο άνθρωπος παραμένει ο κυρίαρχος δημιουργός αξίας και καινοτομίας».