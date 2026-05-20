Deloitte 2026 Human Capital Trends Event: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως Πολλαπλασιαστής του Ανθρώπινου Πλεονεκτήματος - Το «Επενδυτικό Κενό» που πρέπει να γεφυρωθεί

Η εκδήλωση ανέδειξε τις επιλογές που καλούνται να κάνουν επιχειρήσεις και οργανισμοί προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους στην εποχή του ΑΙ.

Πώς αλλάζει η εργασία σε έναν κόσμο που καθοδηγείται ολοένα και περισσότερο από το AI; Και ποιες επιλογές καλούνται να κάνουν σήμερα οι ηγέτες, ώστε οι οργανισμοί τους να παραμείνουν παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί; Αυτή τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της εργασίας «άνοιξε» η Deloitte Ελλάδας μέσα από το 2026 Human Capital Trends Event, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη, φέρνοντας σε διάλογο εκπροσώπους της Πολιτείας, CEOs, CHROs, CTOs και ανώτατα στελέχη της αγοράς.

Η εκδήλωση βασίστηκε στα ευρήματα της έκθεσης της Deloitte Human Capital Trends 2026 και ανέδειξε την επείγουσα ανάγκη οι οργανισμοί να γεφυρώσουν το «επενδυτικό κενό» μεταξύ τεχνολογικής υποδομής και ανθρώπινης ανάπτυξης. Η συζήτηση εστίασε στον ριζικό επανασχεδιασμό της εργασίας που απαιτεί η νέα φάση του Agentic AI, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μετακινηθούν από την απλή εξοικονόμηση κόστους στην ουσιαστική δημιουργία αξίας. Παράλληλα, αναλύθηκαν οι κρίσιμες ηγετικές επιλογές που απαιτούνται για την ευθυγράμμιση της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού με την τεχνολογία αιχμής, θέτοντας ως προτεραιότητα την ψυχολογική ασφάλεια, τη δια βίου μάθηση και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης στην εργασία.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως, η οποία συμμετείχε στην εκδήλωση, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, παράγουμε και οργανώνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες. Για εμάς, το ζητούμενο δεν είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την αλλαγή με φόβο, αλλά με σχέδιο, ταχύτητα και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ανθρώπων, επενδύοντας ουσιαστικά στις δεξιότητες, στη διά βίου μάθηση και στη σωστή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να γίνει εργαλείο ενδυνάμωσης των εργαζομένων, ενίσχυσης της παραγωγικότητας και δημιουργίας νέων, ποιοτικότερων θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα κάνουμε ήδη βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία που βελτιώνουν την πρόσβαση στην εργασία και επιταχύνουν κρίσιμες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης. Το μέλλον της εργασίας δεν θα διαμορφωθεί μόνο από την τεχνολογία, αλλά κυρίως από τις πολιτικές επιλογές που κάνουμε σήμερα για την ενίσχυση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού μας προκειμένου η πρόοδος να μεταφραστεί σε περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ουσιαστική κοινωνική συνοχή».

Ο Γιώργος Φράγκος, Deloitte Partner και Human Capital Leader, σχολίασε σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν: «Το AI αλλάζει πέρα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η εργασία, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τελικά τη δημιουργία αξίας. Για τις επιχειρήσεις, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η τεχνολογική υιοθέτηση, αλλά οι σωστές ηγετικές επιλογές: επανασχεδιασμός ρόλων και διαδικασιών, επένδυση στις δεξιότητες και οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Εκεί θα κριθεί η παραγωγικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ανταγωνιστικότητα των οργανισμών τα επόμενα χρόνια.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της συζήτησης

Το «Επενδυτικό Κενό 93%-7%» και το Ανθρώπινο Πλεονέκτημα στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Μία κρίσιμη στρατηγική αντίφαση χαρακτηρίζει σήμερα τις περισσότερες επιχειρήσεις: ενώ οι οργανισμοί διαθέτουν το 93% των επενδύσεών τους στο ΑΙ για τεχνολογικές υποδομές, μόλις το 7% κατευθύνεται στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Η ανισορροπία αυτή αναδεικνύει έναν κρίσιμο στρατηγικό κίνδυνο: οι οργανισμοί να επενδύουν στην τεχνολογική δυνατότητα χωρίς να αναπτύσσουν παράλληλα τις ανθρώπινες δεξιότητες, τα νέα μοντέλα εργασίας και την κουλτούρα εμπιστοσύνης που απαιτούνται για να δημιουργηθεί πραγματική αξία. Η τεχνολογία από μόνη της δεν δημιουργεί διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα - αυτό προκύπτει από τους ανθρώπους που φαντάζονται νέες δυνατότητες, συνδυάζουν δημιουργικά λύσεις και ωθούν συνεχώς την τεχνολογία σε νέα σενάρια. Οι οργανισμοί που υιοθετούν ανθρωποκεντρικές στρατηγικές ΑΙ έχουν είναι σχεδόν 2,5 φορές πιθανότερο να αναφέρουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Το κεντρικό συμπέρασμα είναι σαφές: η τεχνολογία είναι ο πολλαπλασιαστής, αλλά το ανθρώπινο πλεονέκτημα παραμένει ο πυρήνας της επιτυχίας.

Η εποχή του Generative AI έχει δώσει πλέον τη θέση της σε μία νέα, ποιοτικά διαφορετική φάση: τo Agentic AI. Σε αντίθεση με τα απλά chatbots, οι AI Agents κατανοούν το πλαίσιο, την πρόθεση και τις εξατομικευμένες ανάγκες, για να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτή η εξέλιξη απαιτεί από τους οργανισμούς να αναθεωρήσουν εκ βάθρων τον τρόπο που σχεδιάζουν την εργασία – και όχι να εφαρμόσουν την τεχνολογία πάνω σε παλιές διαδικασίες. Σήμερα μόλις το 20% των εταιρειών βλέπει άμεση αύξηση εσόδων από την ΤΝ, ενώ το 84% των οργανισμών αποτυγχάνει να επανασχεδιάσει ουσιαστικά την εργασία τους.

Τα οφέλη του ανθρωποκεντρικού μετασχηματισμού είναι ήδη μετρήσιμα. Σε πεδία όπως η εύρεση και επιλογή ταλέντου, το Agentic AI μπορεί να αυτοματοποιήσει διαδικαστικές εργασίες, να επιταχύνει την αντιστοίχιση υποψηφίων με ρόλους και να απελευθερώσει χρόνο για πιο ουσιαστικές ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η αξιολόγηση κινήτρων, δυνατοτήτων, πολιτισμικής συμβατότητας και εμπειρίας υποψηφίου. Ωστόσο, χωρίς επένδυση στην επανακατάρτιση, τα οφέλη κινδυνεύουν να περιοριστούν σε λίγους. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως, τόνισε ότι το AI μπορεί να καλύψει το κενό παραγωγικότητας στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση της μαζικής επανεκπαίδευσης (reskilling). Με τη διάρκεια ζωής των δεξιοτήτων να έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό και το 39% των βασικών ικανοτήτων να αναμένεται να αλλάξει ριζικά μέχρι το 2030, η συνεχής εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, είναι ο μόνος τρόπος για να παραμείνει ένας εργαζόμενος σχετικός με την αγορά εργασίας.

Παράλληλα με τη διά βίου μάθηση, για να δημιουργήσουμε οργανισμούς που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον, οφείλουμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται αντιληπτή ως ένας καταλύτης που ενισχύει και συμπληρώνει την ανθρώπινη ικανότητα, αντί να την αντικαθιστά. Ο στόχος είναι το AI να διαχειρίζεται το επαναλαμβανόμενο έργο, απελευθερώνοντας τον άνθρωπο για κρίσιμα σημεία όπως η εμπιστοσύνη, η κρίση και οι σύνθετες αποφάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχία δεν κρίνεται πλέον μόνο με τους παραδοσιακούς οικονομικούς όρους. Υιοθετούμε νέους δείκτες μέτρησης που θέτουν στο επίκεντρο την ψυχολογική ασφάλεια των εργαζομένων, την ταχύτητα επανεκπαίδευσής τους και την εσωτερική κινητικότητα μέσα στον οργανισμό. Αυτό το οικοσύστημα ανάπτυξης θωρακίζεται από μια υπεύθυνη διακυβέρνηση, η οποία διασφαλίζει την ακεραιότητα των συστημάτων μέσω της αρχής «Safety by Design» και του συνεχούς ελέγχου των εργαλείων AI που χρησιμοποιούμε.

Το μέλλον δεν είναι το ΑΙ που αντικαθιστά τους ανθρώπους, αλλά άνθρωποι ενδυναμωμένοι από την ΤΝ για να κάνουν αυτό που μόνο αυτοί μπορούν: να φαντάζονται, να κρίνουν, να δημιουργούν και να ηγούνται. Οι οργανισμοί που θα επιλέξουν να επενδύσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, χτίζοντας ψυχολογική ασφάλεια, ευελιξία και κουλτούρα συνεχούς μάθησης θα είναι εκείνοι που θα αποκομίσουν την πραγματική αξία το ΑΙ. Η ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και ανθρώπου δεν είναι απλώς ηθική επιλογή· είναι στρατηγική αναγκαιότητα.

Μέσα από το 2026 Human Capital Trends Event, η Deloitte Ελλάδας επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως στρατηγικός σύμβουλος των επιχειρήσεων και των οργανισμών στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να διαμορφώσουν τη νέα εποχή της εργασίας. Σε ένα περιβάλλον όπου το AI, οι δεξιότητες, η εμπιστοσύνη και η προσαρμοστικότητα επανακαθορίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η συζήτηση για το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει μετακινηθεί πλέον στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Γιώργος Φράγκος, Deloitte Partner και Human Capital Leader στο γεμάτο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης

Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Γιώργος Φράγκος, Deloitte Partner και Human Capital Leader

Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας, Νίκος Χριστοδούλου, Deloitte Partner και Technology & Transformation Leader, Γιώργος Φράγκος, Deloitte Partner και Human Capital Leader

Πάνελ “Building Future-Ready Organizations”. Στο πάνελ συμμετείχαν ο κ. Bastien Agnes, CEO, UP Hellas, η κα Λίνα Γρηγοράτου, Chief Operating Officer Greece, Cyprus and Malta, SAP, και η κα Ιωάννα Τσιτούρα, Chief People Officer, CrediaBank, με συντονιστή τον κ. Τίμη Ράλλη, Organization & Work Transformation Leader, Deloitte Ελλάδος

Πάνελ “Redesigning Work in the Age of AI”. Στο πάνελ συμμετείχαν ο κ. Κωστής Πάικος, Group Chief Digital Officer, Eurobank, η κα Ελένη Στάσση, Chief People Officer, Qualco, και η κα Ειρήνη Φλώρου, Legal Affairs & Corporate Governance Director & Secretary to the BoD, Athens International Airport, με συντονιστή τον κ. Γιώργο Κουμαρτζή, HR Strategy & Transformation Leader, Deloitte Ελλάδος