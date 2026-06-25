Μητέρα Ασφαλιστική Σύμβουλος: Μια δυνατή καριέρα!

Ορισμένες φορές εγκλωβιζόμαστε σε στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί πολλά χρόνια πριν γεννηθούμε.

Ένα από αυτά είναι πως, ο άνδρας φέρνει το εισόδημα στο σπίτι και οτι η γυναίκα έχει βοηθητικό ρόλο σε αυτό.

Ξέρω - ξέρω θα μου πείτε πως αυτό δεν ισχύει πλέον, ωστόσο αν μιλήσετε με πολύ κόσμο, πολλές γυναίκες δεν αισθάνονται πίεση να φέρουν εισοδήματα, παρά μόνο αν γίνουν μονογονεϊκές οικογένειες χωρίς στήριξη.

Η καριέρα του ασφαλιστικού συμβούλου, είναι μια καριέρα που μπορεί να φέρει πολύ υψηλά εισοδήματα σε όποιον είναι αποφασισμένος να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει.

Θα μου πείτε πως αυτό ισχύει και για τα δύο φύλλα, αλλά για τις γυναίκες με παιδιά, αυτή η καριέρα έχει ένα ακαταμάχητο πλεονέκτημα:

Ευλυγισία ωραρίου!

Αυτό που βλέπουμε ως αυτονόητο είναι στην πράξη ένα μοναδικό πλεονέκτημα, γιατί δεν στερεί τίποτα από τον γονικό ρόλο.

Φυσικά απαιτεί σωστές επιλογές, όπως για παράδειγμα να απευθύνεται έστω σε μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μην έχει απογευματινά ραντεβού.

Να κάνει σωστή γεωγραφική επιλογή των δυνητικών πελατών, για να μην χάνει τον χρόνο της στον δρόμο.

Να έχει ένα υπολογιστή για να οργανώνεται στο σπίτι ή όταν τα παιδιά είναι σε δραστηριότητες.

Ας μη ξεχάσουμε όμως και κάτι πολύ σημαντικό. Οι διευθυντές ομάδας θα πρέπει να αντιλαμβάνονται πως ο ρόλος μιας γυναίκας σε μονογονεϊκή οικογένεια είναι πολύ φορτωμένος.

Δεν χρειάζονται ατελείωτα meetings ή εκπαίδευση που θα μπορούσε να γίνει με ένα διάβασμα στο σπίτι αλλά κρατάει σχεδόν μια ημέρα στο γραφείο.

Το ευέλικτο ωράριο απαιτεί και ευελιξία στο management.

Ωστόσο οι γυναίκες που αναλαμβάνουν μια ολόκληρη οικογένεια, είναι πολύ πιθανό να διαπρέψουν στο χώρο καθώς συνήθως διακρίνονται από οργάνωση και υπευθυνότητα, επιμονή και συνέπεια.

Δεξιότητες δηλαδή που συνήθως αναπτύσσονται μέσα από τον ρόλο της μητέρας!