Πλαγίως: Τα άτιμα ασφάλιστρα υγειας

Αυτά τα άτιμα τα ασφάλιστρα υγείας δεν λένε να συμμορφωθούν.

Επιμένουν να αυξάνονται παρά το γεγονός ότι ο υπουργός τους το απαγόρευσε.

Αλλά στη ζωή (και στο management) ισχύει μια θηριώδης αρχή:

Όταν έχεις το πρόβλημα Α και του δίνεις μια λύση που αντιστοιχεί στο πρόβλημα Β, πολύ απλά στο τέλος καταλήγεις να έχεις δύο προβλήματα (το Α και το Β) και καμμία λύση.

Υπάρχει και το χειρότερο: Να επιμένεις, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα Α, δηλαδή τα Νοσοκομεία.