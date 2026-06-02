Ο Όμιλος ARAG καταγράφει νέα ισχυρή αύξηση στα έσοδα από ασφάλιστρα

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 συνεχίζεται η σταθερή αναπτυξιακή πορεία

ARAG Holding SE (σε εκατ. ευρώ) 2025 2024 2023 Συνολική λειτουργική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3.219,7 2.843,0 2.418,0 Εγγεγραμμένα μικτά ασφάλιστρα 3.158,8 2.789,6 2.373,8 Αποζημιώσεις μετά την αντασφάλιση 1.663,4 1.502,2 1.205,4 Δείκτης ζημιών 54,6% 54,6% 51,2% Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών μετά την αντασφάλιση 1.058,4 987,7 856,4 Δείκτης εξόδων 34,8% 35,9% 36,4% Τεχνικό αποτέλεσμα μετά την αντασφάλιση 104,8 96,1 137,6 Κέρδη και ζημίες από επενδύσεις 157,1 161,5 121,5 Κέρδη/ζημίες από συνήθεις δραστηριότητες 149,8 141,0 136,5 Ενοποιημένα καθαρά κέρδη 88,7 75,9 86,2

Τα εγγεγραμμένα μικτά ασφάλιστρα του Ομίλου ARAG αυξήθηκαν κατά 13,2% το 2025

Η ασφάλιση νομικής προστασίας σημείωσε άνοδο 11,5%

Η ασφάλιση υγείας κατέγραψε και πάλι ισχυρή αύξηση, κατά 18,4%

Ο μεικτός δείκτης ζημιών και εξόδων βελτιώθηκε στο 89,4%

Τα κέρδη από συνήθεις δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 6%

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 η αύξηση των ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στο 10%

Κατά τη χρήση 2025, ο Όμιλος ARAG κατέγραψε εγγεγραμμένα μικτά ασφάλιστρα ύψους 3,16 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση άνω των 340 εκατ. ευρώ. Μετά την υποχώρηση που είχε σημειωθεί το 2024, το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε εκ νέου, από 96 εκατ. ευρώ σε 105 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη από συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες ανήλθαν σε σχεδόν 150 εκατ. ευρώ, έναντι 141 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο, στα 89 εκατ. ευρώ. «Η ARAG παρουσίασε μια ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση κατά το προηγούμενο έτος. Ο Όμιλος πέτυχε για ακόμη μία φορά ουσιαστική ανάπτυξη και βελτίωσε περαιτέρω τα αποτελέσματά του. Ο στόχος μας για έσοδα από ασφάλιστρα ύψους 3 δισ. ευρώ έχει ήδη ξεπεραστεί. Το ορόσημο αυτό επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό», δήλωσε ο Δρ. Renko Dirksen, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ARAG SE, κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ARAG.

Η χρήση 2025 ήταν για ακόμη μία φορά επιτυχημένη για την ARAG. Στη Γερμανία, τα έσοδα από ασφάλιστρα ανήλθαν σε 1,75 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η ανάπτυξη προήλθε και πάλι κυρίως από την ασφάλιση νομικής προστασίας και την ασφάλιση υγείας. Εκτός Γερμανίας, τα έσοδα από ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν σε 1,41 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,5% σε σχέση με το 2024. Στο τέλος του 2025, ο Όμιλος διαχειριζόταν συνολικά 14 εκατομμύρια συμβόλαια.

Ο μεικτός δείκτης ζημιών και εξόδων βελτιώθηκε από 90,6% σε 89,4%. Οι αποζημιώσεις, μετά την αντασφάλιση, αυξήθηκαν από 1,5 δισ. ευρώ σε πάνω από 1,6 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης ζημιών του Ομίλου παρέμεινε σταθερός στο 54,6%. Ο δείκτης εξόδων μειώθηκε περαιτέρω στο 34,8%, έναντι 35,9% την προηγούμενη χρονιά. Τα κέρδη και οι ζημίες από επενδύσεις διαμορφώθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα, στα 157 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 161,5 εκατ. ευρώ το 2024.

Ο κλάδος ασφάλισης νομικής προστασίας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα του Ομίλου, κατέγραψε εκ νέου ισχυρή αύξηση ασφαλίστρων κατά 11,5%, φτάνοντας τα 1,82 δισ. ευρώ. Η ζήτηση για ιδιωτική ασφάλιση υγείας παρέμεινε υψηλή και το 2025. Η ασφάλιση υγείας της ARAG σημείωσε αύξηση ασφαλίστρων κατά 18,4%, φθάνοντας τα 886,3 εκατ. ευρώ σε εγγεγραμμένα μικτά ασφάλιστρα. Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψε και ο κλάδος γενικών ασφαλίσεων, με αύξηση 10,9% στα 430 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος ARAG συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία και το 2026

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Όμιλος ARAG πέτυχε αύξηση ασφαλίστρων κατά 10%, φθάνοντας τα 956 εκατ. ευρώ (έναντι 868 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Η δραστηριότητα στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 9%. Η ασφάλιση υγείας κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, με άνοδο 15%. Η ασφάλιση νομικής προστασίας στη Γερμανία αύξησε τα έσοδά της από ασφάλιστρα κατά 12%. Οι διεθνείς δραστηριότητες κατέγραψαν αύξηση ασφαλίστρων κατά 11%.

«Η οικονομική επιτυχία δεν αποτελεί λόγο για την ARAG να επιβραδύνει. Αντιμετωπίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Το ισχυρό επιχειρηματικό μας μοντέλο, η καινοτόμος δυναμική μας, η ισχυρή θέση μας στην αγορά και η εξαιρετική μας ομάδα αποτελούν τη βάση για τη συνέχιση της επιτυχημένης μας πορείας. Η φιλοδοξία μας παραμένει αμετάβλητη: αποδίδουμε και προσφέρουμε ουσιαστική αξία στους πελάτες μας», υπογράμμισε ο Δρ. Renko Dirksen.

Φωτογραφία: Dr.Renko Dirksen, Πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου ARAG