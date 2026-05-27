Παύλος Κασκαρέλης (Υδρόγειος Ασφαλιστική): Επιλέγουμε να επενδύουμε στον άνθρωπο

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης με έμφαση στη βιώσιμη κερδοφορία, στην ενίσχυση του πελατοκεντρικού χαρακτήρα της και τον λειτουργικό μετασχηματισμό της υλοποιεί η Υδρόγειος Ασφαλιστική, σε συνεργασία με τον Όμιλο Reale, όπως τονίζει σε συνέντευξή του στο «NextDeal» o κ. Παύλος Κασκαρέλης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Σημειώνει ακόμη ότι η εταιρεία επενδύει σταθερά στην ελληνική περιφέρεια και στις τοπικές κοινωνίες, κάτι που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3-5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική φάση εξέλιξης, υλοποιώντας, σε συνεργασία με τον Όμιλο Reale, ένα ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο για τα επόμενα χρόνια.

Στρατηγικά, επενδύουμε σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Πρώτον, στη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας, με έμφαση στην ισορροπημένη κερδοφορία και στη μακροχρόνια αξία για τους πελάτες μας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς μας με στρατηγική ανάπτυξη στους κλάδους εκτός οχημάτων, που έχουν σημαντικές προοπτικές.

Δεύτερον, στην περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής μας προσέγγισης, μέσα από σύγχρονες, αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Ταυτόχρονα, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στον λειτουργικό μετασχηματισμό της εταιρείας, επενδύοντας σε τεχνολογικά συστήματα, ψηφιακά εργαλεία και πιο ευέλικτες εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Και, φυσικά, στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μιας εταιρείας περνά μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων της, γι’ αυτό και επενδύουμε ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, εξέλιξης και δημιουργίας.

Συνολικά, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με σταθερότητα και συνέπεια, παραμένοντας κοντά στους πελάτες, στους συνεργάτες και στους ανθρώπους μας.

Πώς θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά και τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική έχει διαμορφώσει διαχρονικά μια πολύ ξεκάθαρη ταυτότητα, βασισμένη στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση και στη στενή σχέση που χτίζει με τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους της. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, επενδύει σταθερά στην ελληνική περιφέρεια και στις τοπικές κοινωνίες, κάτι που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας προέρχεται, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσα από ένα δίκτυο περισσότερων από 2.000 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε όλη την Ελλάδα.

Για εμάς, η ασφάλιση παραμένει πάνω απ’ όλα μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπων. Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία χτίστηκε εδώ και 53 χρόνια μια εταιρεία με ισχυρές βάσεις, υψηλή φερεγγυότητα και σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Σήμερα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι ο συνδυασμός αξιοπιστίας, ανθρώπινης προσέγγισης και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης. Διαχρονικά επιλέγουμε να επενδύουμε στον άνθρωπο –είτε πρόκειται για τους εργαζομένους μας είτε για τους συνεργάτες μας είτε για τους ασφαλισμένους μας– και θεωρούμε ότι αυτή η επιλογή δικαιώνεται από την πορεία και τα αποτελέσματά μας.

Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Reale ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτήν τη δυναμική. Πρόκειται για έναν διεθνή όμιλο με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινές αξίες και κοινή φιλοσοφία γύρω από την υπευθυνότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη φροντίδα των ανθρώπων.