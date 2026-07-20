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H Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

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Η Πειραιώς συγκαταλέγεται στους 36 παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που επέλεξε το Ευρωσύστημα και ανακοίνωσε στις 14/7 ότι συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ. 

Η Τράπεζα, ως η μεγαλύτερη σε όγκο συναλλαγών πληρωμών στην Ελλάδα, ανταποκρίθηκε στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο, αξιολογήθηκε με βάση μια σειρά κριτηρίων και επιλέχθηκε για να συνδράμει σε αυτό το πολύ σημαντικό στρατηγικό εγχείρημα που αφορά στο μέλλον των πληρωμών στην Ευρώπη.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα διαρκέσει για 12 μήνες. H Πειραιώς θα συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει καθοριστεί από το Ευρωσύστημα. 

Με τη συμμετοχή της στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ, η Πειραιώς επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά το στρατηγικό της ενδιαφέρον στις υπηρεσίες πληρωμών και την ενεργή δέσμευσή της να υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που αφορά στην αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων επιλογών των πελατών στην αγορά.

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Πειραιώς ψηφιακό ευρώ

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