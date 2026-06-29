Ο Υπουργός Δ. Παπαστεργίου στο Συνέδριο EMEA 2026 της UHY στην Αθήνα

Με κεντρικό άξονα την Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον του κλάδου, η UHY Axon υποδέχθηκε περισσότερους από 100 συνέδρους από 32 χώρες- γιορτάζοντας παράλληλα 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.

32 χώρες · 100+ σύνεδροι · 17 έως 19 Ιουνίου · 40 χρόνια UHY · 30 χρόνια UHY Axon

Στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων για τον ελεγκτικό και συμβουλευτικό κλάδο βρέθηκε φέτος η Αθήνα, φιλοξενώντας την Περιφερειακή Συνάντηση EMEA 2026 του διεθνούς δικτύου UHY. Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Royal Olympic Hotel με διοργανώτρια την UHY Axon, απέκτησε διπλό συμβολισμό: συνέπεσε με τα 40 χρόνια παγκόσμιας παρουσίας του δικτύου UHY και τα 30 χρόνια λειτουργίας της UHY Axon στην Ελλάδα. Το τριήμερο συγκέντρωσε περισσότερους από 100 εκπροσώπους και στελέχη από 32 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA). Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι νέες τάσεις στη διεθνή φορολογία και ο μετασχηματισμός των λογιστικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η θεσμική σφραγίδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη Ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος αποτέλεσε η τοποθέτηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος, ως ένας από τους διακεκριμένους ομιλητές, ανέπτυξε το όραμα της κυβέρνησης για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας: «Η ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο, με τον οποίο πολίτες και επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με το κράτος. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τη δημιουργία λύσεων που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Το Pharos AI Factory και ο υπερυπολογιστής “Δαίδαλος” αποτελούν κρίσιμες υποδομές σε αυτή την προσπάθεια και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών και την ανάλυση Δεδομένων προς όφελος του πολίτη. Η συζήτηση που γίνεται σήμερα σε κλάδους όπως η φορολογία, η λογιστική, η ελεγκτική και η συμβουλευτική δείχνει ότι βρισκόμαστε σε περίοδο ουσιαστικών αλλαγών. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερη πληροφόρηση και πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να ανταποκρίνονται σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, επιτρέποντας σε επαγγελματίες να επικεντρωθούν περισσότερο στην ανάλυση, στον σχεδιασμό και στην υποστήριξη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων. Αυτός είναι ο μετασχηματισμός άλλωστε που έχει πραγματική αξία για την οικονομία και την αγορά». Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης



Από τη συμμόρφωση στη λήψη αποφάσεων

Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώθηκαν δύο θεματικά panels με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από καινοτόμες εταιρείες, όπως οι, Snappi (member of Piraeus Group), Newsphone Hellas, Horizon 1964, Resnovae, Mysten Labs και Sui. Καίριες τοποθετήσεις κατέθεσαν επίσης ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος και ο Γρηγόρης Σιουρούνης(co-Founder and CEO xMoney Global AG).

Το κοινό μήνυμα ήταν σαφές: οι σύγχρονες επιχειρήσεις ζητούν πλέον από τους ελεγκτικούς και συμβουλευτικούς οίκους τη μετατροπή των δεδομένων σε στρατηγικές αποφάσεις. Από το ESG έως το AI, η αγορά μετατοπίζεται από την απλή κανονιστική συμμόρφωση προς τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας- με τους επιχειρηματίες να αναζητούν συνεργάτες που θα μεταφράσουν τους αριθμούς σε εφαρμόσιμη στρατηγική.

Μήνυμα εμπιστοσύνης και ανάπτυξης από τη διοίκηση της UHY Axon

Ο Χρήστος Αντωνόπουλος, Managing Partner της UHY Axon, σχολίασε:

“Η επιτυχία του UHY EMEA Conference στην Αθήνα επιβεβαίωσε ότι η πραγματική δύναμη του δικτύου μας βρίσκεται στους ανθρώπους του. Οι συζητήσεις, οι ιδέες και οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν αυτές τις ημέρες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη στενότερη συνεργασία και μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας. Για εμάς στην UHY Axon, η φιλοξενία αυτού του συνεδρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με 30 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και ανάπτυξης στην ελληνική αγορά.”

Χρήστος Αντωνόπουλος, Managing Partner, UHY Axon

Στην καταληκτική του ομιλία, ο Διονύσης Σταμίρης, Partner της UHY Axon, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας:

“Η δύναμη του δικτύου της UHY βασίζεται στις προσωπικές σχέσεις, την εμπιστοσύνη και την ιδανική ισορροπία μεταξύ της διεθνούς συνεργασίας και της τοπικής αυτονομίας των μελών του. Η Ελλάδα αποτελεί μια δυναμική αγορά με σημαντικές επενδυτικές προοπτικές και ουσιαστική συμβολή στο διεθνές στερέωμα. Η αμοιβαία ανάπτυξη και η στενή συνεργασία αποτελούν τα ακλόνητα θεμέλια της διαχρονικής επιτυχίας της UHY.”

Διονύσης Σταμίρης, Partner, UHY Axon