Οι στρατηγικές κινήσεις της Ουκρανίας στο πεδίο και τα νέα δεδομένα

Οταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν άναψε το πράσινο φως για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022, κανείς δεν περίμενε πως οι αμυνόμενοι θα αντέξουν τη σφοδρότητα των επιθέσεων μιας πολυδιαφημισμένης υπερδύναμης. Τα σενάρια και οι προβλέψεις περί "ρωσικού περίπατου" πήγαν στις καλένδες, με τις επιτιθέμενες δυνάμεις να μάχονται επί χρόνια για να καταφέρουν να αποσπάσουν λίγα χιλιόμετρα γης στο Ντονμπάς, την ώρα, ωστόσο, που σε άλλες περιοχές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας χάνουν έδαφος. Είναι γεγονός ότι στο πέρασμα του χρόνου, το Κίεβο δέχθηκε μεγάλη βοήθεια τόσο από την Ε.Ε, όσο και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τη Μεγάλη Βρετανία. Παρ’ όλα αυτά, η ηγεσία της χώρας παρέμεινε ενεργητική και σχεδίασε τις επόμενες κινήσεις με φόντο όχι μόνο την αναχαίτιση του εχθρού, αλλά και τη δυνητική απελευθέρωση εδαφών ακόμη και εκείνων της Κριμαίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο από το 2014. Στηριζόμενη δε και στις δικές της δυνάμεις. Το εγχείρημα είναι δύσκολο και αισιόδοξο, αλλά αν ανιχνεύσει κανείς τις τελευταίες εξελίξεις, αντιλαμβάνεται πως σε ένα πόλεμο που έχει διαφορετική μορφή από τους προηγούμενους και βασίζεται στις νέες τεχνολογίες και τα ντρόουνς τα πάντα είναι δυνατά.

Οι συνεχείς επιθέσεις της ουκρανικής πλευράς πολλά χιλιόμενα μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, η στοχοποίηση ενεργειακών μονάδων, αλλά και άλλων στρατηγικών στόχων, αλλά και η ανασφάλεια που καλλιεργείται με αυτό τον τρόπο στους κατοίκους της Ρωσίας έχουν αναμφίβολα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανοί επιτελάρχες έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα έξυπνο σχέδιο που έχει ως βασικό στόχο να πληγούν βασικές υποδομές στην Κριμαία που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός και που είναι απαραίτητοι για την εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής. Οι καταστροφές γεφυρών και άλλων σιδηροδρομικών δικτύων προκαλούν πονοκέφαλο στη στρατιωτική διοίκηση της Μόσχας και καταδεικνύουν τη βούληση της απέναντι πλευράς να διεκδικήσει με κάθε τρόπο και τις πέντε διοικητικές περιφέρειες που της ανήκουν. Στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίζονται και προπαγανδιστικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την τωρινή κατάσταση στην ιστορική Μαριούπολη, καταδεικνύοντας την αποφασιστικότητα των ουκρανικών μονάδων να την απελευθερώσουν.

Σε κάθε περίπτωση, η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετράει ήδη τεσσεράμισι χρόνια με τεράστιες απώλειες και για τις δύο πλευρές. Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Κιέβου έχουν αποδείξει τόσο την ανθεκτικότητα τους, όσο και την ικανότητα τους να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες και να προκαλούν ρήγματα στις εχθρικές γραμμές. Παρά την αισιοδοξία στις τάξεις των αμυνόμενων, μια θετική έκβαση στο πεδίο των μαχών θα κριθεί από πολλούς παράγοντες και πάνω από όλα, θα είναι επίπονη και χρονοβόρα. Ουδείς πρέπει να ξεχνά ότι η Ρωσία αποτελεί μια παγκόσμια στρατιωτική δύναμη με τεράστιες δυνατότητες και μεγάλα αποθέματα. Θα καταφέρει άραγε ο Πούτιν να πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους και να κυριαρχήσει απόλυτα στην ευρύτερη περιοχή ή θα τον διαψεύσουν οι εξελίξεις; Ο χρόνος θα δείξει...